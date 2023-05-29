29 мая
﻿
Недвижимость

Квартиру известного дизайнера продают за 8,5 млн в Барнауле

Квартиру в европейском стиле продают за 8,5 млн рублей в Барнауле. Владелец заявляет, что в ней жил известный дизайнер. Квартира находится на Змеиногорском тракте, 104М/4.

Квартиру известного дизайнера продают за 8,5 млн в Барнауле
Квартиру известного дизайнера продают за 8,5 млн в Барнауле
Авито

У квартиры свободная планировка, ее площадь составляет 60 кв. м. Один "жилой квадрат" стоит здесь немало - 141 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 13 этаже в монолитно-кирпичном доме 2011 года постройки. Владелец отмечает, что из окон открывается шикарный вид на сосновый бор.

По словам продавца, раньше в квартире жил известный дизайнер, однако не уточняет, какой именно. Тем не менее ремонт в квартире сделан по последним правилам стиля.

В квартире учтены законы эргономики. Упор сделан на европейский минималистичный стиль. В отделке комнат использовали интересные цветовые сочетания. Добавили много зеркал для расширения пространства и игры света.

Владельцы отмечают, что квартира подойдет для проживания паре.

Рядом с домом расположены продуктовые магазины, рестораны, кафе. До центра города 10 минут езды.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость