Квартиру на высоте птичьего полета продают за 8,6 млн рублей в Барнауле

Трехкомнатную квартиру на последнем этаже многоэтажки продают за 8,6 млн рублей в Барнауле. Город из высоких окон — как на ладони. Она находится на ул. Солнечная Поляна, 94к6. Объявление размещено на Авито .

Трехкомнатная квартира, 80 кв. м за 8,6 млн рублей

Площадь квартиры — ровно 80 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 107,5 тыс. рублей.

«Трешка» находится на последнем, 10 этаже. Владельцы отмечают низкие коммунальные платежи.

Квартира двухэтажная, в ней сделали дизайнерский ремонт. Комнаты очень светлые за счет высоких окон — от пола до потолка (5,5 м). Лестничный пролет украшает рисунок туманного хвойного леса.

Первый этаж занимает кухня, совмещенная с гостиной. Комната выполнена в приятных бежевых и светлых тонах. Также на этаже есть ванная, совмещенная с санузлом.

На втором этаже находятся две спальни: детская и взрослая.

Также в квартире есть две лоджии с панорамными окнами. Оттуда открывается прекрасный вид на город.

Рядом с домом скоро построят детский сад и школу. Также есть продуктовые магазины и спортивные центры.