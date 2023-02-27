Лидеры в СФО. Дом. рф рассказал об успехах Алтайского края в строительстве

В 2022 году Алтайский край стал вторым регионом в Сибири по получению разрешения на строительство и третьим по вводу в эксплуатацию жилья на участках, преданных Дом.рф. Об этом эксперты финансового института рассказали на пресс-конференции «Развитие жилищного строительства в СФО».

Дом.рф с 2008 года выставляет на аукционы неиспользуемые федеральные участки и объекты, которые в итоге выкупают застройшики.

В прошлом году в Алтайском крае на таких участках возвели 32,7 тыс. кв.м. жилья. По этому показатели регион обогнали Новосибирская и Иркутская области. У них построили по 52,3 и 48 тыс. кв. м. соответственно.

Также Алтайский край получил разрешение на строительство 71,1 тыс. кв. м. жилья — это меньше, чем в лидирующей в СФО Иркутской области (124,3 тыс.) и втрое больше, чем в Новосибирской (23 тыс.).

Кроме того, стало известно, что Алтайский край вошел в пятерку лидеров по получению ипотечных кредитов от банка Дом.Рф. Всего сибирским регионам в прошлом году выдали 14 млрд рублей.

Новостройки Барнаула. Altapress.ru

Появляются комбинированные меры поддержки. Как рассказал руководитель направления «Государственные программы в жилищной сфере» Дом. рф Евгений Абибулаев, регионы могут дополнительно субсидировать ипотечные кредиты.

«Мы разработали проект единой ипотеки. Предложили объединять федеральные меры поддержки с региональными. Семейная, льготная, IT-ипотека — в зависимости от уровня дополнительного субсидирования граждане могут получить кредит со средней ставкой от 2 до 4% годовых», — рассказал эксперт.

По его словам, такая мера поможет решить социальные проблемы, если сделать поддержку более адресной, для отдельных категорий населения.

Например, в Иркутской области формируют программу для бюджетников, работников медицинских учреждений, ветеранов боевых действий и других. А доступную для всех желающих программу запускают в Республике Тыва — так в регион хотят привлечь застройщиков.