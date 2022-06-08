Масштабный девелоперский проект стартовал в Барнауле

Этой весной началось строительство одного из самых масштабных проектов жилой застройки в нашем городе! Новый квартал расположился на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной, недалеко от ТЦ «Арена». Освоение новых территорий — это всегда большая ответственность для застройщика, которая по силам компаниям, чья надежность проверена временем и довольными клиентами. Реализацией проекта занимается группа компаний «Алгоритм» — один из крупнейших застройщиков края, зарекомендовавшая себя в качестве надежного партнера на первичном рынке.

NEW TERRA* — территория новой жизни

Название осваиваемой территории отражает планируемые масштабы и возможности реализации проекта! 86 гектар земли были запроектированы под создание нового городского района. Авторы проекта предусмотрели размещение 42 многоквартирных жилых домов, с созданием комфортной социальной инфраструктуры для нужд жителей — детские сады, школы, поликлиника, учреждения торгового и развлекательного назначения, многоуровневые гаражи-стоянки.

Большая территория осваиваемого участка позволила комфортно разместить жилые дома, исключив эффект плотной городской застройки «окна в окна», одновременно наполнив уютные дворы большим количеством свежего воздуха и солнечного света.

NEW TERRA* — уникальное место, где человек будет обеспечен всем необходимым.

Новый район будет зелёным

Благоустройство осваиваемой территории будет гармонировать с существующим природным ландшафтом, создавая взаимосвязанную систему. Проект включает в себя сохранение части существующего массива взрослых деревьев, создание скверов — современных мест отдыха в природной среде. Здесь крупные существующие зеленые участки соединятся с полосами новых бульваров и аллей.

Одной из визитных карточек жилых комплексов в NEW TERRA* будут просторные дворы. Увеличенное расстояние между домами повысит комфорт проживания в них и создаст достаточные пространства для игр и отдыха. Современные детские и спортивные площадки, лавочки, шезлонги — уютно и надёжно!

Строительство в NEW TERRA* начинается с жилого комплекса «Колумб»

Жилой комплекс включает в себя:

три 10-этажных корпуса , возводимых полностью из силикатного кирпича с использованием многослойной кладки и энергоэффективного утеплителя.

возводимых полностью из силикатного кирпича с использованием многослойной кладки и энергоэффективного утеплителя. один 16-этажный корпус будет выполнен по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен силикатным кирпичом и кирпичным оформлением фасада.

Кирпичное исполнение жилого комплекса позволит обеспечить высокие показатели долговечности и надежности возводимых домов, с необходимым и комфортным уровнем тепло- и шумоизоляции в квартирах.

Проектом предусмотрены различные планировочные решения: от уютных студий до больших семейных четырёхкомнатных квартир. Эргономичные планировки были продуманы для комфортного проживания будущих жителей: большие окна расширяют пространство и добавляют естественного освещения; кухни-ниши позволяют совмещать пространство для еды и отдыха в единое пространство, расширяя жизненные сценарии; гардеробные можно использовать как для хранения одежды, так и в качестве кладовой или постирочной. Если же места для хранения в квартире покажется недостаточно, в подвале дома предусмотрено расположение кладовых (подсобных помещений), что обеспечивает дополнительный комфорт проживающих.

В местах общего пользования предусмотрено размещение помещения для консьержа или охраны. Широкие общие коридоры подчеркивают обозначенный застройщиком тренд масштабности проекта.

NEW TERRA* — территория новой жизни. ГК «Алгоритм» NEW TERRA* — территория новой жизни. ГК «Алгоритм»

Отдельного внимания заслуживает дворовая территория ЖК «Колумб» — около 1,5 Га отведено под игровые площадки, спортивные комплексы, места отдыха жителей. При проектировании придомовой территории большое внимание уделялось комфорту и простору дворовых территорий. Проезд транспорта по территории двора будет ограничен.

Жилой комплекс «Колумб» выгодно расположен на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной относительно существующей инфраструктуры. В шаговой доступности находится крупнейший строительный гипермаркет Леруа Мерлен, один из самых больших торговых центров Барнаула — Арена. Спортивные развлечения и пляжный отдых в летнее время обеспечат ледовый дворец Карандин — Арена Динамо и пляжный клуб ПУЛ САЙД.

Уверенность в результате

Спокойный облик будущего ЖК формируется благодаря сдержанной архитектуре с использованием природных оттенков в цветовых решениях фасадов и проверенных временем решений с ориентиром на современные реалии. Между 10-этажными корпусами разместят двухэтажные нежилые здания, формируя единый архитектурный облик будущего ЖК со стороны Павловского тракта, и закрывая дворовое пространство, создавая приватность для жителей.

Для автовладельцев предусмотрен открытый паркинг на 617 машино-мест. Также в шаговой доступности от жилого комплекса планируется строительство многоуровневого гаража-стоянки.

Отделка квартир на момент ввода объекта в эксплуатацию будет включать в себя оштукатуренные стены, выравнивающую цементно-песчаную стяжку на полу, остекление окон и лоджий стеклопакетами с использованием профиля высокого качества без откосов и подоконников. Надежная входная дверь улучшенной эстетики, не требующая замены. Электрическая разводка организована до щитка у входной двери. Проектом предусмотрена установка счетчиков учета холодного и горячего водоснабжения.

NEW TERRA* — территория новой жизни. ГК «Алгоритм»

Рассрочка от надежного застройщика

1 июня ГК «Алгоритм» открывает продажи в первом корпусе ЖК «Колумб», на Павловском тракте, 196. Современный дом, возводимый полностью из кирпича, обладает всеми качествами, необходимыми для комфортного проживания. Просторный двор, оборудованный спортивными и игровыми площадками, эргономичные планировки и высокое качество выполнения работ.

В этом доме вы можете приобрести квартиры на специальных условиях рассрочки:

Вариант № 1 Покупка по фиксированной цене с отсрочкой оформления ипотеки до 1.02.2023 Бронируете квартиру мечты и выбираете дату сделки

Накануне сделки откройте эскроу-счет в банке ВТБ , этот банк наш надежный партнер.

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После регистрации договора долевого участия внесите 30% от стоимости квартиры на счет-эскроу. Не затягивайте , средства должны поступить в течении 3 дней.

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Вариант № 2 Рассрочка без ипотечного кредита. Бронируйте квартиру , это кстати бесплатно.

это кстати бесплатно. Откройте эскроу-счет в банке-партнере ВТБ.

К моменту сделки наш специалист подготовит все документы для оформления в МФЦ.

После регистрации договора долевого участия внесите 30% от стоимости квартиры на счет-эскроу. Не затягивайте , средства должны поступить в течении 3 дней.

средства должны поступить в течении 3 дней. Оставшуюся сумму распределим равными платежами раз в квартал до 1.03.2024

Интересуетесь квартирами в этом жилом комплексе? Все планировки доступны на сайте: alg22.ru Телефон отдела продаж: 72−00−82

Застройщик: ООО «СЗ «Домостроительная компания». Проектные декларации на сайте: alg22.ru

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