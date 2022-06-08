Масштабный девелоперский проект стартовал в Барнауле

NEW TERRA* — территория новой жизни
Название осваиваемой территории отражает планируемые масштабы и возможности реализации проекта! 86 гектар земли были запроектированы под создание нового городского района. Авторы проекта предусмотрели размещение 42 многоквартирных жилых домов, с созданием комфортной социальной инфраструктуры для нужд жителей — детские сады, школы, поликлиника, учреждения торгового и развлекательного назначения, многоуровневые гаражи-стоянки.
Большая территория осваиваемого участка позволила комфортно разместить жилые дома, исключив эффект плотной городской застройки «окна в окна», одновременно наполнив уютные дворы большим количеством свежего воздуха и солнечного света.
NEW TERRA* — уникальное место, где человек будет обеспечен всем необходимым.
Новый район будет зелёным
Благоустройство осваиваемой территории будет гармонировать с существующим природным ландшафтом, создавая взаимосвязанную систему. Проект включает в себя сохранение части существующего массива взрослых деревьев, создание скверов — современных мест отдыха в природной среде. Здесь крупные существующие зеленые участки соединятся с полосами новых бульваров и аллей.
Одной из визитных карточек жилых комплексов в NEW TERRA* будут просторные дворы. Увеличенное расстояние между домами повысит комфорт проживания в них и создаст достаточные пространства для игр и отдыха. Современные детские и спортивные площадки, лавочки, шезлонги — уютно и надёжно!
Строительство в NEW TERRA* начинается с жилого комплекса «Колумб»
Жилой комплекс включает в себя:
- три 10-этажных корпуса, возводимых полностью из силикатного кирпича с использованием многослойной кладки и энергоэффективного утеплителя.
- один 16-этажный корпус будет выполнен по монолитно-каркасной технологии с заполнением стен силикатным кирпичом и кирпичным оформлением фасада.
Кирпичное исполнение жилого комплекса позволит обеспечить высокие показатели долговечности и надежности возводимых домов, с необходимым и комфортным уровнем тепло- и шумоизоляции в квартирах.
Проектом предусмотрены различные планировочные решения: от уютных студий до больших семейных четырёхкомнатных квартир. Эргономичные планировки были продуманы для комфортного проживания будущих жителей: большие окна расширяют пространство и добавляют естественного освещения; кухни-ниши позволяют совмещать пространство для еды и отдыха в единое пространство, расширяя жизненные сценарии; гардеробные можно использовать как для хранения одежды, так и в качестве кладовой или постирочной. Если же места для хранения в квартире покажется недостаточно, в подвале дома предусмотрено расположение кладовых (подсобных помещений), что обеспечивает дополнительный комфорт проживающих.
В местах общего пользования предусмотрено размещение помещения для консьержа или охраны. Широкие общие коридоры подчеркивают обозначенный застройщиком тренд масштабности проекта.
Отдельного внимания заслуживает дворовая территория ЖК «Колумб» — около 1,5 Га отведено под игровые площадки, спортивные комплексы, места отдыха жителей. При проектировании придомовой территории большое внимание уделялось комфорту и простору дворовых территорий. Проезд транспорта по территории двора будет ограничен.
Жилой комплекс «Колумб» выгодно расположен на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной относительно существующей инфраструктуры. В шаговой доступности находится крупнейший строительный гипермаркет Леруа Мерлен, один из самых больших торговых центров Барнаула — Арена. Спортивные развлечения и пляжный отдых в летнее время обеспечат ледовый дворец Карандин — Арена Динамо и пляжный клуб ПУЛ САЙД.
Уверенность в результате
Спокойный облик будущего ЖК формируется благодаря сдержанной архитектуре с использованием природных оттенков в цветовых решениях фасадов и проверенных временем решений с ориентиром на современные реалии. Между 10-этажными корпусами разместят двухэтажные нежилые здания, формируя единый архитектурный облик будущего ЖК со стороны Павловского тракта, и закрывая дворовое пространство, создавая приватность для жителей.
Для автовладельцев предусмотрен открытый паркинг на 617 машино-мест. Также в шаговой доступности от жилого комплекса планируется строительство многоуровневого гаража-стоянки.
Отделка квартир на момент ввода объекта в эксплуатацию будет включать в себя оштукатуренные стены, выравнивающую цементно-песчаную стяжку на полу, остекление окон и лоджий стеклопакетами с использованием профиля высокого качества без откосов и подоконников. Надежная входная дверь улучшенной эстетики, не требующая замены. Электрическая разводка организована до щитка у входной двери. Проектом предусмотрена установка счетчиков учета холодного и горячего водоснабжения.
Рассрочка от надежного застройщика
1 июня ГК «Алгоритм» открывает продажи в первом корпусе ЖК «Колумб», на Павловском тракте, 196. Современный дом, возводимый полностью из кирпича, обладает всеми качествами, необходимыми для комфортного проживания. Просторный двор, оборудованный спортивными и игровыми площадками, эргономичные планировки и высокое качество выполнения работ.
В этом доме вы можете приобрести квартиры на специальных условиях рассрочки:
Вариант № 1
Покупка по фиксированной цене с отсрочкой оформления ипотеки до 1.02.2023
- Бронируете квартиру мечты и выбираете дату сделки
- Накануне сделки откройте эскроу-счет в банке ВТБ, этот банк наш надежный партнер.
- Наш специалист приготовит все документы для регистрации сделки в МФЦ.
- После регистрации договора долевого участия внесите 30% от стоимости квартиры на счет-эскроу. Не затягивайте, средства должны поступить в течении 3 дней.
- Финальный шаг: подпишите кредитный договор с банком до 1.02.2023
Вариант № 2
Рассрочка без ипотечного кредита.
- Бронируйте квартиру, это кстати бесплатно.
- Откройте эскроу-счет в банке-партнере ВТБ.
- К моменту сделки наш специалист подготовит все документы для оформления в МФЦ.
- После регистрации договора долевого участия внесите 30% от стоимости квартиры на счет-эскроу. Не затягивайте, средства должны поступить в течении 3 дней.
- Оставшуюся сумму распределим равными платежами раз в квартал до 1.03.2024
Интересуетесь квартирами в этом жилом комплексе?
Все планировки доступны на сайте: alg22.ru
Телефон отдела продаж: 72−00−82
Застройщик: ООО «СЗ «Домостроительная компания». Проектные декларации на сайте: alg22.ru
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