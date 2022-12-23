23 декабря
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Недвижимость

Мечта настоящего джентльмена. Квартиру в английском стиле продают за 317 млн рублей в Москве

Большую четырехкомнатную квартиру в английском стиле продают за 317 млн рублей в Москве. Он находится на 1-м Неопалимовском переулке, 8. Объявление размещено на Авито.

Четырехкомнатная квартира за 317 рублей в Москве
Четырехкомнатная квартира за 317 рублей в Москве
Авито

Площадь английской «четырешки» — 250 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 1,2 млн рублей.

Квартира находится на 11 этаже из 13. На прилегающей территории разбит парк с ландшафтным дизайном. Он украшен скульптурами и фонтаном.

В квартире сделали качественную отделку в английской классике. В ремонте использовали натуральные материалы: мрамор, дерево. В качестве декора — витражи, мозаика.

В квартире есть просторная гостиная с действующим камином. Кухня совмещена со столовой. Владельцы оформили кабинет с выходом в зимний сад и террасу.

Хозяйская спальня включает две гардеробные комнаты со своим просторным санузлом и сауной. Есть отдельная спальня для гостей со своей ванной комнатой и санузлом.

К квартире предлагают два машиноместа в подземном паркинге.

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