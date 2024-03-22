Многоквартирный дом с помпезным входом построят у «воинственного» частного сектора в Барнауле

В микрорайоне Западный на ул. Смирнова, 27 планируют построить многоквартирный жилой дом. Ранее против этого выступали будущие соседи – жители частного сектора, к которому будет примыкать здание. Его проект представили на заседании градостроительного совета в третий раз – и эта попытка оказалась успешной.

Напряженный район

12-этажку планируют построить на пересечении ул. Смирнова и Северо-Западной.

Проект готовила и представляла архитектор мастерской «Призма» Елена Булавина. Впервые его рассмотрели на градостроительном совете еще в декабре 2022 года.

Тогда показывали 16-этажный дом на 143 небольших квартиры. Он должен был располагаться на месте выкупленных и снесенный частных домов, участок давно огорожен.

ул. Смирнова. ул. Смирнова.

К слову, квартал, в котором должны построить многоквартирник, оказался в центре скандала, когда его жители внезапно узнали, что теперь они находятся в зоне высотной застройки, а не индивидуального жилья. Они отстаивали право сохранить частный сектор, выходя на митинги.

Ситуация усугубляется тем, что экспансия началась давно: на ул. Смирнова, 25 и 31 есть заселенные пятиэтажки, признанные самостроями и подлежащими к сносу.

Архитектор Елена Булавина считает, что если правая сторона ул. Смирнова уже застроена десятиэтажками, то еще один многоквартирный дом через дорогу не испортит облик улицы.

Кратко об объекте

Дом стал ниже, теперь у него не 16, а 12 этажей. Первый займут офисные помещения и вестибюль. Кстати, входная группа получилась могучей, с внушительным порталом.

На этажах здания будут располагаться по 7-8 квартир. Спроектированы студии и двух- трехкомнатные малогабаритные варианты. Всего в здании будет 83 квартиры на 144 человека.

В доме оборудуют подземную стоянку на 41 машиноместо.

На скатной части кровли подземной парковки запроектировали ступени-террасы с озеленением, где можно собираться. Рядом построят две игровые зоны для детей и площадку с уличными тренажерами. Выгуливать собак предлагают в Юбилейном парке.

2,3 тыс. кв. м – площадь участка.

Что обсудили

Архитектор в третий раз не представила проект планировки квартала, сославшись на то, что по требованиям это не обязательно. Хотя на его создании члены градостроительного совета дважды настаивали и отказывались согласовывать проект.

Некоторые эксперты отметили несоответствие планировки дома плану благоустройства. Вызвали вопросы и расстояние тренажеров от соседних жилых участков. Технико-экономические показатели – главные данные проекта – попросили пересчитать точнее.

Ряд экспертов сошелся во мнении, что участок мал даже для укоротившегося дома.

«24 сотки и 12 этажей. Еще бы соток 10 и тогда нормально бы дом стал. К нему самому вопросов нет. Земли не хватает», - отметил член градостроительного совета Евгений Носенко.

Проект 12-этажного дома на ул. Смирнова, 27. Архитектурная мастерская "Призма"

Архитектор Сергей Шадрин посчитал, что дом «встал на свое место». «Мне еще понравилось, что здесь есть вестибюль. Наконец-то не будут заходить в «лестницу», это подкупает», - отметил он.

Главный архитектор "Алтайгражданпроекта" Евгений Башкиров немного покритиковал решение: «Порталы слишком уж, на мой взгляд, помпезные. Ожидаешь достойный вестибюль. А тут с одного входа попадаем в узкий коридор, с другого – в большое, но темное помещение. Нет баланса между высокой архитектурой и тем, что внутри».

Проект поддержали, поручив исправить замечания в рабочем порядке.

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