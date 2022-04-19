Можно целиком или поэтажно: в сердце Барнаула выставили на продажу большой бизнес-центр по немаленькой цене

Рынок коммерческой недвижимости Барнаула пополнился офисным центром «ТВК» на ул. Пролетарская, 146-а. Он вырос за торгово-развлекательным комплексом «Сити-центр» в 2013 году. Сейчас это — пятиэтажное здание с помещениями кабинетного типа.

В Барнауле за 180 млн рублей продается бизнес-центр "ТВК" на ул. Пролетарская, 146-а.

В тексте объявления на «Авито» подчеркивается: покупатель может приобрести недвижимость целиком, либо поэтажно. В первом случае новому владельцу достанется 3,6 тыс. кв. м коммерческих площадей, парковка (392,3 кв. м) и земельный участок размером более 1 тыс. кв. м.

Здание пятиэтажное с фасадами в «сливочно-шоколадных» тонах и витражным остеклением. Он хорошо просматривается с одного из центральных проспектов Барнаула.

«Отличная транспортная доступность из любой части города, наличие большого количества маршрутов общественного транспорта», — сказано в объявлении.

Здание отапливает собственная котельная. На цокольном этаже расположились автостоянка и встроенная подстанция, от которой и «запитаны» все помещения и хозблоки.

По словам автора объявления, в бизнес-центре сделан свежий ремонт, а в каждом офисе с трехметровыми потолками установлены кондиционеры.

Стоимость предложения — 180 млн рублей, или 50,2 тыс. рублей за кв. м.