На берегу ночной реки. Изящную трешку продают за 157,5 млн рублей в Москве

Трехкомнатную квартиру с видом на водоотводный канал продают за 157,5 млн рублей в Москве. Она находится на Озерковской наб., 52А. Объявление размещено на « Авито ».

Изящную трешку продают за 157,5 млн рублей в Москве

Площадь трешки — 143 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,1 млн рублей.

Квартира находится на четвертом этаже из восьми в ЖК «Дом на Озерковской». Дом стоит прямо на берегу водоотводного канала, который москвичи называют просто «обводным». Здесь есть спуск к Москве-реке.

В квартире сделали стильный ремонт в черно-белых тонах. К светлым стенам подбирали интерьер контрастных цветов.

Владельцы сделали такую планировку, чтобы рационально использовать каждый квадратный метр пространства. Кухня совмещена с гостиной, отдельно расположены две спальные комнаты. При каждой спальне есть свои гардеробная и ванная комната.

В стоимость квартиры также входят два машиноместа в подземном паркинге.