На берегу ночной реки. Изящную трешку продают за 157,5 млн рублей в Москве

Площадь трешки — 143 кв. м. Один «жилой квадрат» стоит здесь 1,1 млн рублей.
Квартира находится на четвертом этаже из восьми в ЖК «Дом на Озерковской». Дом стоит прямо на берегу водоотводного канала, который москвичи называют просто «обводным». Здесь есть спуск к Москве-реке.
В квартире сделали стильный ремонт в черно-белых тонах. К светлым стенам подбирали интерьер контрастных цветов.
Владельцы сделали такую планировку, чтобы рационально использовать каждый квадратный метр пространства. Кухня совмещена с гостиной, отдельно расположены две спальные комнаты. При каждой спальне есть свои гардеробная и ванная комната.
В стоимость квартиры также входят два машиноместа в подземном паркинге.
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