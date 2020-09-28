Не все потеряно. Как похозяйственная книга может помочь барнаульцам оформить право на недвижимость

Похозяйственная книга — форма ведения учетной документации в администрации населенного пункта. В ней формируются сведения о ведении личного подсобного хозяйства жителями села. Документ изначально применялся для формирования налоговой базы.
В похозяйственной книге указываются: адрес подсобного хозяйства, паспортные данные его владельца, сведения о проживающих с ним гражданах с указанием родства. Кром того, здесь записаны площадь земельных наделов и сведения о правах владения либо пользования землей и т.д.
Ольга Мазурова,
заместитель директора Кадастровой палаты Алтайского края:
В Алтайском крае еще достаточно много земельных участков, права на которые собственники не могут оформить из-за отсутствия на руках правоустанавливающих документов. Один из способов получить такой документ — запросить справку из похозяйственной книги в местной администрации по месту нахождения земельного участка.Деревня. Недвижимость. Загородный дом.CC0
Получить выписку о предыдущем собственнике может обратится действующий владелец или претендующее на собственность лицо. Кроме того, ее могут запросить, например нотариусы или юристы, специализирующиеся на наследственных делах, а также представители государственных органов, чтобы подтвердить факт землепользования.
Факт
Порядок предоставления выписки определяется нормативным актом муниципального образования, поэтому в различных администрациях он может быть разным. Различными могут оказаться списки документов, необходимых для предоставления выписки, сроки ее подготовки и порядок получения ответа. Поэтому, прежде чем обратиться за получением выписки, необходимо уточнить этот порядок в администрации по месту нахождения земельного участка.
Как правило выписка выдается на основании заявления, поданного на имя главы поселения. В нем нужно указать паспортные данные заявителя и дополнительную информация, позволяющую идентифицировать земельный участок.
Выписка из книги может составляться в произвольной форме, форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок.
Для оформления права собственности выписка должна содержать реквизиты:
- реквизиты записи в похозяйственной книге, номер и дата начала и окончания ведения книги, наименование органа, осуществляющего ведение книги;
- данные о гражданине — главе подсобного хозяйства;
- категория надела, адрес участка и его площадь;
- вид права на имущество;
- сведения о документах, на основании которых в книгу внесена запись;
- — дата и место выдачи выписки, ФИО, должность лица, наименование организации, выдавшей справку.
Справка
Выписка может быть использована в качестве основания для регистрации права собственности гражданина на земельный участок, если права не были зарегистрированы.
Запросить выписку из похозяйственной книги можно не только в администрации по месту расположения земельного надела, но и в офисе МФЦ «Мои документы» или через личный кабинет на Едином портале госуслуг.