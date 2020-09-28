Не все потеряно. Как похозяйственная книга может помочь барнаульцам оформить право на недвижимость

Выписка из похозяйственной книги — это одно из оснований для государственной регистрации права собственности на земельный участок, предоставленный гражданину для ведения личного подсобного хозяйства. Эксперты кадастровой палаты рассказали, как получить такую выписку для оформления прав.

Похозяйственная книга — форма ведения учетной документации в администрации населенного пункта. В ней формируются сведения о ведении личного подсобного хозяйства жителями села. Документ изначально применялся для формирования налоговой базы.

В похозяйственной книге указываются: адрес подсобного хозяйства, паспортные данные его владельца, сведения о проживающих с ним гражданах с указанием родства. Кром того, здесь записаны площадь земельных наделов и сведения о правах владения либо пользования землей и т.д.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Ольга Мазурова,

заместитель директора Кадастровой палаты Алтайского края:

В Алтайском крае еще достаточно много земельных участков, права на которые собственники не могут оформить из-за отсутствия на руках правоустанавливающих документов. Один из способов получить такой документ — запросить справку из похозяйственной книги в местной администрации по месту нахождения земельного участка. Деревня. Недвижимость. Загородный дом. CC0

Получить выписку о предыдущем собственнике может обратится действующий владелец или претендующее на собственность лицо. Кроме того, ее могут запросить, например нотариусы или юристы, специализирующиеся на наследственных делах, а также представители государственных органов, чтобы подтвердить факт землепользования.

Факт Порядок предоставления выписки определяется нормативным актом муниципального образования, поэтому в различных администрациях он может быть разным. Различными могут оказаться списки документов, необходимых для предоставления выписки, сроки ее подготовки и порядок получения ответа. Поэтому, прежде чем обратиться за получением выписки, необходимо уточнить этот порядок в администрации по месту нахождения земельного участка.

Кадастровая оценка недвижимости. Pixabay.com.

Как правило выписка выдается на основании заявления, поданного на имя главы поселения. В нем нужно указать паспортные данные заявителя и дополнительную информация, позволяющую идентифицировать земельный участок.

Выписка из книги может составляться в произвольной форме, форме листов похозяйственной книги или по форме выписки из похозяйственной книги о наличии у гражданина права на земельный участок.

Схема. Анна Зайкова.

Для оформления права собственности выписка должна содержать реквизиты:

реквизиты записи в похозяйственной книге , номер и дата начала и окончания ведения книги , наименование органа , осуществляющего ведение книги; данные о гражданине — главе подсобного хозяйства; категория надела , адрес участка и его площадь; вид права на имущество; сведения о документах , на основании которых в книгу внесена запись; — дата и место выдачи выписки , ФИО , должность лица , наименование организации , выдавшей справку.