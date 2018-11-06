Нежилой фонд Барнаула ждет массовое «ожурналивание» по советскому образцу

Депутаты Барнаульской гордумы проголосовали за изменения в ранее принятый документ, одно из требований которого — ведение собственниками нежилых зданий и сооружений Барнаула особого журнала эксплуатации (плюс к журналу проверок). Требования к заполнению такого журнала содержатся в документе, изданном еще советским ведомством в 1973 году. При этом власти города намерены поработать над тем, чтобы за отсутствие журнала собственников наказывали административно.

Осмотр по жалобам

Требование к собственникам всех без исключения нежилых зданий и сооружений вести журнал не вводилось каким-то отдельным нормативным актом. Речь о журнале зашла при внесении изменений в решение гордумы от 2013 года о «Порядке проведения осмотра зданий и сооружений» (№ 219).

Представлять поправки вместо неожиданного ушедшего в отпуск председателя комитета по строительству Алексея Боброва вышел его зам и главный архитектор Барнаула Сергей Боженко.

Он и пояснил, почему собственники нежилых зданий и сооружений обязаны вести журнал эксплуатации (плюс к тому журналу, в котором предприниматели фиксируют проверки надзорных органов).

История болезни

Осмотры зданий, о которых идет речь в документе, муниципалитет проводит по обращениям граждан и юрлиц, обеспокоенных угрозами аварий и разрушений. Именно по их жалобам сотрудник мэрии проводит осмотр и, в случае необходимости, приглашает эксперта. Осматривать сотрудники мэрии вправе объекты любой формы собственности — жилые и нежилые.

А вот журнал эксплуатации здания (сооружения), как объяснил Боженко, должны вести собственники. В «Порядке проведения осмотра» нет объяснений, каких именно объектов — очевидно, «ожурналить» надо будет тысячи зданий краевого центра.

Но дело не только в журнале: как объяснил Сергей Боженко, вести его обязано лицо, ответственное за эксплуатацию объекта. И этот «старший по объекту» должен вносить в журнал все сведения о здании (сооружении), в том числе информацию о визитах инспекторов, нарушениях правил и т.п. Своего рода медицинскую карту пациента с историей болезни.

Нулевая точка

Между тем, требование вести журнал существовало как минимум с 2013 года. 31 октября депутаты лишь изменили название: не журнал учета, а журнал эксплуатации.

Сергей Боженко признал, что сегодня «практика ведения журнала не в полной мере организована». Но «нужна нулевая точка, с которой надо эту работу начать». И вот такой нулевой точкой, по его мнению, должно стать назначение собственником лица, отвечающего за эксплуатацию здания.

На вопрос депутатов, как выглядит журнал, Боженко ответил, что единой формы не существует. Но отдельные требования к его ведению закреплены постановлением Госстроя СССР № 279 от 1973 года («Об утверждении положения о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений, а также сводные правила и эксплуатации отдельных видов зданий и сооружений»).

Попросим вести ответственность

Дискуссию вызвало, во-первых, отсутствие последствий за утерю или не ведение журнала. «Я так каждый день будут заводить новый журнал. И выбрасывать», — обострил ситуацию один из депутатов. «И в него можно вписать, что угодно», — добавил он.

Боженко же настаивал на том, что собственник сам больше всего заинтересован в ведении журнала — он же будет иметь всю историю своего объекта недвижимости. Но депутатов не убедил. «Складывается впечатление, что решение это плохо работает», — сказал, например, Валерий Касплер, председатель комитета гордумы по экономической политике и собственности.

В правовом комитете мэрии пришли на помощь Сергею Боженко и пояснили: требование вести журнал обязательное, но ответственность действительно не предусмотрена. Пока. И вот сейчас мэрия обратилась в край с просьбой ввести норму в региональный закон и установить административную ответственность за несоблюдение норм, предусмотренных «Порядком проведения осмотров зданий и сооружений».

Будем контролировать

Во-вторых, депутаты сказали, что состояние муниципальных нежилых зданий порой «мягко говоря, аварийное, и никто их не проверяет и никто ими не занимается». Это утверждение дискуссии не вызвало.

В конце концов поправки в документ депутаты поддержали. Но Валерий Касплер попросил Сергея Боженко передать отсутствовавшему Боброву, что депутаты будут контролировать, как ведется внедрение этой нормы и заработала ли она вообще.

Что вносится в журнал эксплуатации здания ( сооружения)?

Сведения о…