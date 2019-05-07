Никаких гвоздей: как устроен популярный барнаульский хостел в деревянном доме-памятнике

«Изба» в доме-памятнике в центре Барнаула занимает первые строчки рейтинга на сайтах бронирования хостелов. Там останавливаются путешественники, местные студенты, спортсмены и командированные. Доход от бизнеса минимальный, но позволяет содержать историческое здание в хорошем состоянии. Altapress.ru узнал у Алексея Кочубеева, как устроен его хостел и в чем резервы подобного бизнеса.

Краткое содержание

На улице Интернациональной, 90 стоит двухэтажный деревянный дом, построенный в начале прошлого века. Его узнают по резному крыльцу и двустворчатой двери. За ней — «родная» лестница на второй этаж, покрашенная в блестящий коричневый цвет. Стены обшиты потемневшими досками и украшены коллекцией музыкальных инструментов и картин на березовом спиле. На небольшом окне — занавеска из белого ситца, на полу — цветастые половики.

Так «Изба» встречает гостей. Размещение — от 450 рублей в сутки. Всего в хостеле 16 спальных мест, гостиная, кухня и санузел. «„Изба“ работает, потому что квартира находится в собственности и мы не нанимаем персонал. Все делаем сами. Чтобы хостел приносил прибыль как коммерческое предприятие, необходимо около 40 мест размещения», — говорит Алексей, который изучает принципы этого бизнеса и другие удачные примеры.

Стереотипы о ветхости

Алексей Кочубеев — историк по образованию и журналист по профессии. Он мечтал о доме с богатым прошлым и пять лет назад купил квартиру на Интернациональной. Но не только из-за тяги к романтике.

«Это центр города, и у нас есть дворик, сидя в котором неимоверно кайфуешь. У нас дом из экологичных материалов, большая квартира с высокими потолками и отдельным входом. Соседей минимум. Из минусов — неприглядный фасад. Резьбу с него сожгли в печах еще блокадные ленинградцы», — рассказывает он.

Алексей Кочубеев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Почти весь второй этаж площадью 96 «квадратов» обошелся владельцу примерно в 1,5 млн рублей. Еще несколько сотен тысяч ушло на замену печного отопления на газовое, устройство новой проводки с противопожарными датчиками и ремонт помещений. Алексей пришел к выводу: если ухаживать за подобными домами, они вечные.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Это стереотип, что все исторические дома ветхие. Наш был грамотно срублен без гвоздей. По крайней мере, мы их не нашли. Когда меняли пол в гостиной (пришлось, потому что дом просел на один угол и двери перестали закрываться), обнаружили, что в углах вентиляционные колодцы. Новый пол из лиственницы уже через полгода заскрипел. Хорошо, что в комнатах не стали его перекладывать, а только покрасили.

Серьезно отремонтировать пришлось один угол со стороны женской спальни. Он разрушался из-за того, что историческую жестяную кровлю повредили, когда гвоздями прибивали шифер. Через отверстия по стене бежала вода, и с годами дерево подгнило.

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Еще в этой квартире были две печи-голландки. Одну убрали задолго до нас. Когда печник переделывал оставшуюся в камин, он восхищался конструкцией и буквально кирпичи целовал, называя их демидовскими. Конечно, они более поздней эпохи, но действительно очень качественные.

Камин стал первым поводом для положительного отзыва о хостеле на портале Booking.com. Его оставил молодой человек из Омска. «Он написал о том, как было классно после дальней дороги засыпать, глядя на огонь в камине», — вспоминает Алексей.

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Нюансы ремонта

Дом на Интернациональной, 90 — это памятник архитектуры регионального значения. Охранные обязательства распространяются на его конструкцию и фасад. То есть хозяева не имеют права сносить дом или менять его конфигурацию и облик. В квартирах допускается ремонт в обычном режиме: главное — не трогать несущие стены.

Не сохранилось документов, описывающих изначальный облик дома, но историки полагают, что соседний под номером 92 — его близнец, только с сохранившейся резьбой. Чтобы так же украсить фасад хостела, нужно подготовить специальный проект, пройти историко-культурную экспертизу, но это слишком дорогостоящие мероприятия.

Дом на Интернациональная , 92 — близнец дома № 90. Анна Зайкова , altapress.ru.

Как квартира стала «Избой»

Кочубеев не планировал устраивать в своей квартире хостел. Но сначала обстоятельства привели в отремонтированную жилплощадь участников фестиваля «Большой Алтай», а потом появилась идея отбить ремонт за счет постояльцев.

«Зарегистрировал ИП и стал развивать хостел. Название подсказало само место: еще когда мы делали ремонт, говорили: „Я поехал в избу“», — рассказывает Алексей. Чтобы подчеркнуть дух места, он начал собирать исторические предметы. Так в хостеле появились венские стулья, несколько кованых утюгов, самовары, прялки, ухваты, вышитые полотенца и пианино. Интерьер далек от дизайнерского, но уютный и запоминающийся.

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Первое время «Избу» рекламировали в СМИ, но через этот канал пришли клиенты, которым нужна была просто ночлежка. «Мы привередливые в этом плане. Можем и отказать, если постоялец не внушает доверия, — говорит Алексей. — В таких небольших хостелах очень важно спокойствие и безопасность постояльцев».

Время показало, что самый главный инструмент привлечение новых гостей — это отзывы на сервисах бронирования хостелов. «Изба» зарегистрирована на Booking.com, Google, «Островок.ру».

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Администраторы этих сервисов много сделали, чтобы не допустить фейковых постов и накруток рейтинга: оставить отзыв может только тот, кто через сервис забронировал место в хостеле, то есть пожил там. Бывают, конечно, курьезы. Однажды девушка оставила о нас прекрасный отзыв, но забыла сдвинуть бегунок оценок к высокому баллу. Мы связывались с порталом, но они ничего не стали исправлять. «Постоялец имеет право поставить свою оценку», — заявили они.

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Миссия Кочубеева

Зимой бывает, что постояльцев нет, и «Избу» закрывают. А весной, летом и осенью чаще всего все места заняты. Здесь останавливаются спортсмены, на сессию приезжают студенты. Отдельный контингент — иностранные туристы. Их в хостел приезжает довольно много преимущественно благодаря сервису Maps.me. Это карта, которая работает без Сети, и там можно оставлять отзывы о местах, где побывал, в том числе где останавливался на ночлег.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

95% иностранцев — это бэкпекеры (от англ. backpack — «рюкзак»), люди, которые выбрали дешевые путешествия без туроператоров на попутном или личном транспорте. Среди них много представителей молодежи, которые окончили университеты и путешествуют перед взрослой жизнью. Такая в Европе культура. Но есть и серьезные ребята: первыми нашими иностранцами стали турки, которые снимали фильм про шаманов Алтая.

Алексей Кочубеев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Многие постояльцы «Избы» — участники Мongol Rally. Это популярный маршрут, по которому иностранцы едут из Европы через Казахстан в Монголию. Часто на чудаковатом транспорте: это могут быть обитые плюшем или ретроавтомобили, странные мотоциклы или даже переделанные пожарные машины. «Однажды приезжал бельгиец под два метра ростом на мокике. Это даже не мопед, а велосипед с моторчиком. Он привязал к нему скотчем канистры с бензином и ехал», — рассказывает Алексей. Но бывают и суперподготовленные джипы и мотоциклы, добавляет он.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Часто в Мongol Rally туристов встречает только один русский город — Барнаул. Они ночуют у нас день-два и отправляются дальше, в Монголию. Вы будете смеяться, но я вижу свою миссию в том, чтобы как можно ближе познакомить их с нашим городом и в целом с Россией. Показать, какие мы есть. Какая у нас культура и ценности.

Конечно, многих таких путешественников больше всего интересует дешевый ночлег, магазин продуктов (они в восторге от «Бахетле») и бар (предпочитают «Байк-бар»). Крайне редко они посещают музеи или выбирают другие развлечения. «Их можно понять: многие преодолевают множество километров и хотят передохнуть. Своим хостелом мы показываем наш быт. Некоторых знакомим с кухней: угощаем борщом, окрошкой. Они говорят: „О-о-о, national Russian soup“».

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Эту идею просвещения Алексей Кочубеев мечтает развивать:

«Вот, к примеру, особняк Михайлова, который сносят ради парковки для нового здания прокуратуры (пр. Социалистический, 56). Если это или другое подобное здание администрация сдаст в аренду, условно говоря, за рубль, я бы продал квартиру, сделал там ремонт и открыл хостел. Часть специально для школьников, которых привозят в Барнаул на соревнования и олимпиады. Там они могли бы жить в аутентичном интерьере прадедов. Это же лучше, чем просто прочитать об этом».

В Барнауле есть механизм продажи объекта с торгов за рубль с обременением восстановить его исторический облик. Предпринимателю предлагается уже готовая проектная документация, прошедшая историко-культурную экспертизу. Но к ней в придачу идет земля, которую предстоит выкупить. Из-за расположения в центре города ее стоимость высока. Магазин «Сухов с сыновьями». Апрель 2017 года. Анна Зайкова С 2017 года так пытаются продать магазин «Сухов с сыновьями», расположенный на ул. Мало-Тобольской, 36. Это краевая собственность. Чиновники оценили его в рубль, а землю — в 20 млн. В ходе торгов цена участка снижается, но до сих пор его не купили.

Мечты не сбываются?

Хостел «Изба» расположен на втором этаже многоквартирного дома. Это значит, что последние поправки в Жилищный кодекс фактически запрещают ему работать с 1 октября 2019 года.

Самый желательный, но почти нереальный в этой ситуации выход — выкупить первый этаж и расположить хостел почти во всем здании. Но там живут пенсионеры, которые не планируют переезжать из благоустроенной квартиры в центре города. «Мы дружим с нашими соседями и уважаем их желания», — постоянно подчеркивает Алексей.

Алексей Кочубеев. Анна Зайкова , altapress.ru.

Алексей Кочубеев,

владелец хостела «Изба»:

Большая часть таких домов уже готовы к сносу. Только на ул. Интернациональной рядом с пр. Социалистическим уже разобрали один и еще два расселены (объекты не имеют статуса памятника архитектуры. — Прим. ред.). Независимо от их состояния здания покупают под снос по цене земли в центре города — около 1 млн рублей за сотку. Потом дома растаскивают по досточкам местные маргиналы, а затем разбирают рабочие. Не знаю, куда они пристраивают целые бревна. Мы теряем аутентичный облик города, и сейчас это будет все более заметно.

Что известно о доме-памятнике

Дом на Интернациональной, 90 построен в начале XX века и изначально имел адрес ул. Сузунская, 110. Он принадлежал зажиточному барнаульцу Перову (имя не сохранилось). Историк Данил Дегтярев нашел в газете 1914 года объявления о сдаче пятикомнатной квартиры с прихожей и кухней внаем. Позже туда же требовалась опрятная прислуга, умеющая хорошо готовить. Сам Перов жил в небольшом доме внутри двора.

Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru. Дом на Интернациональная , 92 — близнец дома № 90. Анна Зайкова , altapress.ru. Хостел «Изба» в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru.

Дегтярев рассказал, что в Барнауле было несколько крупных домовладельцев, сдававших квартиры внаем. В том числе этим не «брезговали» олигархи того времени — Морозовы и Ворсины. Двухэтажный дом мог приносить в год до 900 рублей дохода. Тогда это были очень большие деньги.