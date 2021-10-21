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Недвижимость
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Новый лидер появился на рынке недвижимости Алтайского края

Агентство недвижимости «Династия 24» уже работает в четырех городах Алтайского края, в ближайшее время открывается офис в Санкт-Петербурге. Компания насчитывает более 220 сотрудников.

Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Вид на Барнаул. Центр. Новостройки.
Дмитрий Лямзин.

Агентство «Династия 24» запустил экс-президент Союза риэлторов Барнаула Дмитрий Дворядкин. После шести лет работы на рынке недвижимости под разными брендами он решил открыть компанию под собственной торговой маркой. В основе будут лежать специально разработанные системы продаж квартир.

— Строить крупную компанию под собственным брендом — это закономерное решение для нас. Мы за короткий срок смогли стать лидерами в Алтайском крае по числу сотрудников и продажам новостроек по версии крупных банков, выстроить взаимоотношения с участниками рынка, разработать технологии работы, которым может позавидовать любое крупное агентство. Сейчас мы уже совершаем сделки под брендом «Династия 24» в Барнауле, Бийске, Рубцовске, Новоалтайске. В ближайшие недели запускаем офис в Санкт-Петербурге, на очереди — Новосибирск, — говорит генеральный директор компании Дмитрий Дворядкин.

Сейчас «Династия 24» продолжает набирать риэлторов. Сотрудникам предлагают рабочее место в просторном офисе, высокий доход от 40 тысяч рублей. Кроме того, в связи с открытием офисов в новых городах, есть возможность быстрого карьерного роста, говорят в руководстве компании.

Бренд «Династия 24» разработало московское рекламное агентство. В ближайшее время откроется сайт компании по адресу Династия24.рф.

Дмитрий Дворядкин.
Дмитрий Дворядкин.
Фото Анны Зайковой.

— В собственном агентстве мы ставим задачу стать лидерами рынка на федеральном уровне. Естественно, постепенно, завоевывая регион за регионом. Наша цель — сделать так, чтобы, осуществляя сделки с недвижимостью, клиенты получали высочайший уровень сервиса и комфорта. И у нас это получается: более 40% клиентов приходят к нам по рекомендации от знакомых, — рассказал Дмитрий Дворядкин.

По итогам 2020 года компания стала лидером в Алтайском крае по количеству сделок в рейтинге сервиса «ДомКлик» от «Сбера». Также первое место по продажам новостроек зафиксировано у компаний «Союз» и «Вира-Строй».

Справка

Дмитрий Анатольевич Дворядкин с 2012 года работал руководителем подразделений «Сбербанка», «Россельхозбанка». С 2014 года запускал агентства недвижимости «Главэксперт», «Союз застройщиков», входившие в лидеры рынка Алтайского края по количеству проданных новостроек. В 2018 году открыл по франшизе агентство недвижимости «Перспектива 24», которое за 3 года выросло до четырех офисов — в Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске. С численностью сотрудников в 228 человек «Перспектива 24» стала крупнейшим агентством недвижимости в Алтайском крае, входило в топ-3 агентств по количеству проданных квартир. В 2021 году запустил агентство недвижимости под собственным брендом — «Династия 24».


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