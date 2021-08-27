«Нужно менять ментальность». Московский эксперт рассказал о том, как купить дом в Барнауле и стать счастливым

«Малоэтажная Россия» в ближайшие 10−15 лет станет реальностью, считает один из крупнейших столичных экспертов. Разборчивость потребителей растет, теперь им мало голого участка земли на отшибе: людям нужна полноценная среда обитания с готовой инфраструктурой и интересной концепцией.

Каковы последние тренды и готов ли Барнаул удовлетворить нарастающий спрос? Об этом мы поговорили с одним из крупнейших специалистов в малоэтажном строительстве, преподавателем Высшей школы экономики Валерием Лукиновым.

Золотая середина

Покупателей загородной недвижимости нужно обучать. К такому выводу пришли участники стратегической сессии, которую организовала для строителей и риэлторов компания «Фирсова Слобода». Стратсессию возглавил эксперт из Москвы Валерий Лукинов.

Перед заседанием он ознакомился с предложениями, представленными в Барнауле, и пришел к выводу, что алтайскому рынку малоэтажки нужно развиваться в сторону комфорт-класса. Спикер отметил, что пока в краевой столице строят преимущественно частные дома и поселки двух классов — «эконом» и «элит». Но рынок не стоит на месте. Алтайскому краю пора искать золотую середину и двигаться в сторону «комфорта».

«У вас есть хорошие „старые“ поселки (до 2010 — 2014 года постройки. — Прим. ред.), которые можно отнести к классу „элит“. Но круг лиц, готовых покупать там недвижимость, ограничен и скорее всего, конечен. В этой ситуации поможет та самая „золотая середина“ в виде качественных поселков комфорт-класса».

Он подчеркнул, что в пригороде Барнаула уже есть хороший пример. По мнению эксперта, таковым является поселок «Палитра» «Фирсовой Слободы».

В комфортабельном микрорайоне будут построены хорошие дороги, установлено освещение, есть все необходимые коммуникации, выделены общественные пространства и зеленые зоны. В то же время, цены варьируются. Любой желающий может найти что-то интересное для себя, исходя из бюджета семьи. Проектируемый поселок будет выгодно отличаться от многих барнаульских микрорайонов, увиденных московским гостем.

А вот до бизнес-класса Алтайский край, по мнению Лукинова, пока еще не дорос, да и этот формат у нас не так востребован, как «комфорт».

Стратегическая сессия. Анна Зайкова

Алтайских потребителей нужно обучать

Что касается цен на «малоэтажку», то эксперт отметил, что они продолжат расти. Через несколько лет частный дом в новом поселке будет стоить дороже квартиры в новостройке. И к этому нужно готовить потребителя. Иными словами — рассказывать о последних тенденциях в данной сфере, показывать товар лицом и объяснять, почему стоит переплатить за качественный продукт, а не экономить. Это важно, когда речь идет о комфорте целой семьи.

«Алтайские потребители ментально не готовы к новому образу жизни за городом. Их нужно обучать. Поэтому рынок малоэтажного строительства в Алтайском крае, как и в ряде других регионов, отстает в своем развитии от московского на несколько лет. Но тенденции таковы, что „малоэтажная Россия“ (по аналогии с „одноэтажной Америкой“. — Прим. ред.) уже не за горами. И все больше людей будут перебираться из крупных городов в комфортабельные поселки неподалеку».

Кстати, современный потребитель хочет все и сразу. Со одной стороны переехать на свежий воздух, с другой — жить, как в городе, не ограничивая себя ни в чем. И это нужно учитывать строителям при формировании поселков и риэлторам — при подготовке предложений.

А к процессу обучения, считает Лукинов, нужно подключаться всем игрокам рынка малоэтажного строительства, в том числе риэлторам и строителям. Им не помешает «сверять часы», делиться друг с другом полученным опытом и намечать векторы дальнейшего движения.

Валерий Лукинов. Анна Зайкова Справка Валерий Лукинов работает на московском рынке малоэтажного строительства более 20 лет. Активно занимается консультированием. На сегодняшний день у него в разработке сфера малоэтажной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге, Перми, Самаре, Воронеже. Список расширился столицей Алтайского края.

«Сколько вешать в граммах»

Валерий Лукинов рассказал, что процесс обучения упростится, если будет сформирован классификатор загородной недвижимости с четко прописанными количественными и качественными характеристиками. Для каждого региона он должен быть свой — с учетом местной специфики. Эксперт отметил, что вместе с коллегами уже занимался разработкой таких региональных классификаторов. Пришло время подключиться и Алтайскому краю.

«В частности, в нем должно быть указано, чем представлен на той или иной территории каждый класс загородных поселков. В список ключевых характеристик для оценивания и ранжирования должны войти такие характеристики поселений, как их месторасположение, транспортная доступность, материал и качество дорог (щебень, асфальт, асфальтовая крошка и пр.), коммуникации, инфраструктура, площади участков, наличие готовых домов, число организованных сообществ жителей и т. д. Покупатели должны знать, сколько и за что они будут платить», — пояснил Лукинов.

Стратегическая сессия. Анна Зайкова

Время, когда люди были готовы скупать все подряд, но дешево, прошло. Не очень добросовестным дельцам становится все сложнее «впарить» потребителям ограниченный колышками кусок земли, расположенный где-то на отшибе.

«Чтобы принять решение перебраться за город, в поселке люди должны чувствовать себя гораздо комфортнее, чем в мегаполисе. В связи с этим я очень рекомендую коллегам помимо благоустройства микрорайонов формировать еще и сообщества жителей. В Барнауле есть на кого ориентироваться, „Фирсова Слобода“ в этом плане лидирует и задает тон на рынке».

О чем еще говорили с Валерием Лукиновым

Женщины как локомотив развития отрасли

По статистике, даже в Чеченской Республике, где действует патриархальная модель семьи, в 90% случаев решение о покупке жилья принимает женщина. Хотя мужчины говорят, что выбирают они, рассказал Валерий Лукинов.

«Российские риелторы не раз отмечали, что в России почти в 100% случаев, жилье выбирает именно прекрасная половина человечества», — отметил он.

Эксперт уверен, что при формировании концепции загородных поселков нужно большое внимание уделять нуждам женщин. Им должно быть уютно и комфортно. А еще в поселке должно быть место, где прекрасные дамы смогут «выгуливать» свои красивые платья. А такой наряд предполагает каблуки.

Стратегическая сессия. Анна Зайкова

Крупные девелоперы в сфере «малоэтажки»

В Барнауле крупные девелоперы стараются не связываться с малоэтажным строительством из-за его низкой маржинальности. И в этом наш регион также отстает от Москвы.

На сегодняшний день в «малоэтажку» погрузились шесть наиболее крупных строительных компаний столицы. В их числе: «Пик», «Самолет», «Инград», «Группа ЛСР» и т.д.

Переломным моментом, когда потребители почувствовали вкус к загородной жизни, стал 2020 год с его пандемией и самоизоляцией.

«Я живу в поселке, который сам создал, реализовал и т. д. И во время пандемии я чувствовал себя комфортно — гулял, интересно проводил свободное время. Человек, который имеет свой дом, всегда чувствует себя лучше. Не удивительно, что молодые семьи после переезда в поселки начинают заводить детей», — резюмировал эксперт.

Валерий Лукинов. Анна Зайкова

Что известно о Валерии Лукинове

Валерий Лукинов — лауреат премии «Эксперт рынка недвижимости» в номинации «Инвестиции в девелопмент загородных комплексов». Он пять лет возглавлял девелоперский блок компании Good Wood, более 15 лет руководил Комитетом по загородной недвижимости Российской гильдии риэлторов, в 2020 году вошел в ТОП 10 «Экспертов рынка недвижимости» по версии РБК. Академик МАИН, эксперт по созданию, реконцепции и продажам концептуальных загородных поселков, аналитик и консультант. Лукинов реализовал на рынке более 40 успешных поселков.