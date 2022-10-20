Огромный коттедж с круглыми стенами продают за 20 млн рублей в Алтайском крае

Дом очень просторный — 310 кв. м. Кроме того есть участок в 10 соток. Один «жилой квадрат» будет стоить 64 тыс. рублей.
Коттедж находится в далеке от городской суеты, в близости с природой. Всего в нескольких шагах — река и лес. А по утрам поют птицы.
В коттедже восемь жилых комнат и три этажа. Они частично мебелированные, так как в доме еще никто не жил. В них сделан красивый дизайнерский ремонт.
В комнатах преобладают светлые оттенки, потому в них довольно светло. Натяжные потолки образуют интересные формы и цвета — например, узор в виде квадратов или овалов.
Те помещения, что находятся в «башне» дома — с круглыми стенами.
Также в доме есть большая кладовая, две ванные комнаты и сауна.
Микрорайон, в котором находится коттедж, охраняемый — вход через пропускной режим.