Осторожно! Как "притворяются" мошенники

О том, как нотариальная форма сделки с недвижимостью помогает в борьбе с мошенничеством, altapress.ru поговорил с нотариусом Барнаульского нотариального округа Еленой Ачкасовой.

Опасность - в простой письменной форме

Как с помощью притворной сделки, когда один договор по сути скрывает другой, лишились жилья несколько семей, мы уже рассказывали. История жителя Барнаула Юрия Р. поражает доверчивостью и цинизмом одновременно. Увидев привлекательное рекламное объявление, где обещали низкий процент по кредиту, мужчина решил "перехватить" денег до зарплаты на лекарства. В результате вместо договора займа он подписал договор купли- продажи своей квартиры. Взяв в долг 10 тысяч, Юрий лишился недвижимости за 1,5 миллиона.

Елена Ачкасова,

нотариус Барнаульского нотариального округа:

Чаще всего мошенничество происходит с договорами, которые заключаются в простой письменной форме. По словам нашего собеседника, договор в простой письменной форме можно охарактеризовать так: никто ни за что не отвечает. Нотариус же совершает действия от имени государства и несет за них полную ответственность. Притворная сделка, к сожалению, нередкое явление, констатирует нотариус. Только профессионал сможет распознать обман, поэтому советую всем консультироваться с юристами и помнить, что нотариальная форма сделки – это гарантия ее юридической чистоты.

Если пойти к нотариусу….

То, по словам нашего собеседника, вас бесплатно проконсультируют, это право гарантирует закон. Единая информационная система нотариата (ЕИС) позволила нотариусам стать участниками межведомственного электронного взаимодействия с государственными структурами, что обеспечит детальную проверку пакета документов. Нотариус обязан разъяснить сторонам смысл и значение сделки, которую они совершают, ее юридические последствия. И владелец квартиры, которого мошенник убедил в том, что при получении займа, договор купли-продажи — ничего не означающая формальность, будет понимать: угроза потерять жилье - весьма серьезная.

Елена Ачкасова,

нотариус Барнаульского нотариального округа:

Нотариус — универсальный юрист, он обладает знаниями во многих областях права и является гарантом законности сделки. Он произведет все необходимые действия, чтобы сделка была совершена во благо гражданина и исключительно в рамках закона. Нотариат ответственно и квалифицированно реализует задачи государственной политики по обеспечению населения юридической помощью.

Цена ошибки

Нотариус отвечает за все, поэтому и ошибки в этой профессии — явление редкое, констатирует наш собеседник. Однако, если они и случаются, то нотариус несет полную имущественную ответственность за вред, нанесенный по его вине гражданину, поясняет Елена Ачкасова.

Елена Ачкасова,

нотариус Барнаульского нотариального округа:

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате устанавливают мноуровневую систему страховой защиты: индивидуальную, коллективную, а также Компенсационный Фонд Федеральной нотариальной палаты, средства которого должны покрыть вероятный ущерб любого размера, если вина нотариуса будет доказана. Столь высокий уровень ответственности среди профессиональных юридических сообществ, предусматривает сегодня только нотариат.

В каких случаях сделки с недвижимостью обязательно удостоверять у нотариуса?

Сделки с недвижимостью- область гражданского оборота, наиболее чувствительная к криминальным проявлениям, где часто нарушаются права граждан. С 2015 года нотариусам уже передана часть сделок для обязательного удостоверения. Речь идет, в том числе, о сделках по отчуждению долей в праве общей собственности на недвижимость любому лицу; о сделках по отчуждению недвижимости, собственником которого является несовершеннолетний гражданин или гражданин, признанный ограниченно дееспособным, а это в прошлом были самые "благоприятные" для мошеннических действий операции. Не так давно в Госдуму внесен законопроект, предлагающий оформлять исключительно через нотариуса сделки с жильем одиноких пожилых людей.

Елена Ачкасова,

нотариус Барнаульского нотариального округа:

При оформлении купли-продажи недвижимости, нотариальные конторы уже работают по принципу "одного окна". Участникам сделки не нужно самостоятельно ходить по инстанциям: нотариус не только соберет необходимые бумаги, но и составит проект сделки, передаст документы на регистрацию права собственности в Росреестр.

Совет профессионала: что вас должно насторожить?

Если в ходе сделки, будь то оформление договора займа или что-то другое, вас побуждают сделать то, что вы не планировали или чего не ожидали, лучше отложить подписание и проконсультироваться с юристом, которому доверяете.

Если документы убеждают подписать задним числом, это тоже должно вас насторожить. По словам собеседника altapress.ru, после того, как в 2015 году были введены новые правила оформления недвижимости, посредники стали предлагать заключить сделки в обход нотариусов, подписывая документы другой датой — до вступления в силу закона. Сегодня немало примеров, когда по этой причине наступают серьёзные правовые последствия.

К сожалению, самостоятельно вывести на чистую воду мошенников, редко получается. Независимый юрист в этом деле – главный помощник.