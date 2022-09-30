Отличный просторный коттедж, в котором еще никто не жил, продают за 11 млн рублей в Алтайском крае

Просторный коттедж, площадью 190 кв. м, продают за 11,5 млн рублей в селе Санниково (Первомайский район). Как заявляет продавец, в нем еще никто не жил, и дом только ждет своего хозяина. Он находится по адресу: Первомайский р-н, с. Санниково, 6-я Заречная ул., 28. Объявление размещено на Avito.ru .

Коттедж, 190 кв. м за 11,5 млн рублей

Один квадратный метр нового жилища стоит 60 тыс. рублей. К нему прилегает участок — 9 соток.

Коттедж двухэтажный, в нем четыре основные комнаты. Дом построили год назад из кирпича, возможно, специально с целью будущей продажи. В нем сделан современный евроремонт.

В оформлении коттеджа отдали предпочтение светлым тонам, а в интерьере — дереву. Особенно красив кухонный стол — деревянный с вкраплениями из эпоксидной смолы цвета морской волны.

В доме присутствует вся необходимая мебель: кухонный гарнитур, шкафы купе, кровать, диваны. И техника: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины. Также проведены газ и электричество.

На участке находится гараж на две машины, площадью 44 кв. м. А также большой участок, который можно оборудовать под сад или огород.

Дом находится недалеко от центра — 10 мин. Также рядом остановка.