Отличный просторный коттедж, в котором еще никто не жил, продают за 11 млн рублей в Алтайском крае

Один квадратный метр нового жилища стоит 60 тыс. рублей. К нему прилегает участок — 9 соток.
Коттедж двухэтажный, в нем четыре основные комнаты. Дом построили год назад из кирпича, возможно, специально с целью будущей продажи. В нем сделан современный евроремонт.
В оформлении коттеджа отдали предпочтение светлым тонам, а в интерьере — дереву. Особенно красив кухонный стол — деревянный с вкраплениями из эпоксидной смолы цвета морской волны.
В доме присутствует вся необходимая мебель: кухонный гарнитур, шкафы купе, кровать, диваны. И техника: холодильник, варочная панель, духовой шкаф, вытяжка, посудомоечная и стиральная машины. Также проведены газ и электричество.
На участке находится гараж на две машины, площадью 44 кв. м. А также большой участок, который можно оборудовать под сад или огород.
Дом находится недалеко от центра — 10 мин. Также рядом остановка.