«По мебели и технике можно обсудить». Квартира с «романтическим» розовым туалетом и зеленой кухней продается в Барнауле

Автор объявления подчеркивает, что «двушка» находится на пятом этаже. В ней есть утепленный балкон с жидкими обоями, совмещенный санузел — с коллекционной розовой плиткой на стенах и изящной полосатой шторой, а также вместительная кладовая.
Продавец добавляет, что евроремонт «сделан качественно»: «Заходи и живи». По его словам, здесь поменяны электрика и трубы, а потолки — двухуровневые и с подсветкой.
По договоренности вместе с квартирой можно купить мебель и технику. Кстати, на кухне (как и в ванной) работает вытяжка, а еще стоит плита Electrolux на 4 конфорки.
В шаговой доступности от «9-этажки», где расположена квартира, открыты «Мария-Ра», «Лента», «Магнит», «Ярче!» и рынок «Докучаево».
Возможна ипотека.