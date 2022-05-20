«По мебели и технике можно обсудить». Квартира с «романтическим» розовым туалетом и зеленой кухней продается в Барнауле

Яркая 2-комнатная квартира продается в 9-этажной «панельке» на пересечении ул. Юрина, 208 и ул. Попова, 39, в Барнауле. В ее интерьере сочетаются лаконичная прихожая, реалистичные фотообои и кухня кислотного цвета. Стоимость предложения — 105 тыс. рублей за «жилой квадрат», или 5,25 млн рублей. Такое объявление появилось на « Авито» .

2-комнатная квартира продается за 5,25 млн рублей на пересечении ул. Юрина, 208 и ул. Попова, 39, в Барнауле.

Автор объявления подчеркивает, что «двушка» находится на пятом этаже. В ней есть утепленный балкон с жидкими обоями, совмещенный санузел — с коллекционной розовой плиткой на стенах и изящной полосатой шторой, а также вместительная кладовая.

Продавец добавляет, что евроремонт «сделан качественно»: «Заходи и живи». По его словам, здесь поменяны электрика и трубы, а потолки — двухуровневые и с подсветкой.

По договоренности вместе с квартирой можно купить мебель и технику. Кстати, на кухне (как и в ванной) работает вытяжка, а еще стоит плита Electrolux на 4 конфорки.

В шаговой доступности от «9-этажки», где расположена квартира, открыты «Мария-Ра», «Лента», «Магнит», «Ярче!» и рынок «Докучаево».

Возможна ипотека.