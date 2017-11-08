Под Барнаулом продают гигантский коттедж с комплексом отдыха

В Борзовой Заимке продают коттедж площадью 500 кв. метров. На участке есть комплекс отдыха с бассейном, комнатой отдыха, бильярдом, сообщает портал "Недвижимость Алтай". Объект стоит 15 млн рублей.
Дом построили из профилированного бруса, красного и желтого кирпича. На 255 кв.метрах жилой площади расположены три спальные комнаты, в каждой из которых есть отдельная ванная и просторная лоджия. Также в доме есть гардеробная, гостиная с электрическим камином, кухня, погреб для хранения заготовок.
Дом снабжен автономной системой отопления, инвентарной системой на случай отключения электричества. Есть собственная скважина и локальное очистное сооружение для очистки бытовых сточных вод и отходов.
На участке есть круглогодичная отапливаемая теплица, хозяйственное строение для инвентаря, гараж на два автомобиля и комплекс отдыха. В нём есть баня с печью с эффектом камина, просторная комната отдыха, комната для бильярда, купель, большой бассейн.
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