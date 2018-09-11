Под Барнаулом продают коттедж-замок с кабинетом-кинозалом.

В объявлении указано, что на первом этаже дома — кухня-столовая с выходом на открытую террасу, гостиная с камином, кабинет-кинозал, а также санузел с душевой кабиной. На втором этаже есть три спальни, санузел с ванной.
На участке сделали ландшафтный дизайн. Там растут сосны, ели, туи, есть розарий. Кроме того, усадьба граничит с лесом, в котором живут белки и бурундуки.
Также на территории стоит русская баня с водопроводом, канализацией и теплым полом. Рядом находится каркасный бассейн с подогревом, есть гараж для техники и инвентаря.
Бытовую технику и мебель отдадут покупателю в подарок.
Стоимость коттеджа — 18 млн рублей.