4 мая
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Недвижимость

«Полквадрата» на человека. Алтайский край оказался почти в середине рейтинга по вводу жилья

Алтайский край занял 60 строчку из 85 в рейтинге российских регионов по объему введенного жилья на одного человека в 2021 году, сообщает РИА «Новости».

Строительство. Строительный кран.
Строительство. Строительный кран.
altapress.ru

Больше всего жилья в пересчете на одного жителя в 2021 году ввели в Ленинградской и Калининградской областях — 1,772 и 1,237 кв. м соответственно.

В Алтайском крае объем введенного жилья на одного человека в 2021 году — 0,436 кв. м", — говорится в рейтинге.

Всего, как уточнили аналитики, в крае в прошлом году ввели 997 тыс. кв. м жилья.

Обеспеченность населения региона жильем на одного человека в 2021 году — 25,3 кв. м.

Республика Алтай заняла 18 строчку: ввели 0,683 кв. м на человека, всего ввели 151 тыс. кв. м, обеспеченность — 21,8 кв. м.

В конце списка оказались Чукотский округ (ввели 0,06 кв. м на человека) и Мурманская область (0,07).

Ранее сообщили, что в Барнауле в 2021 году ввели рекордный объем жилья: «27 квадратов на человека, по квартире в час».

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