«Пятирешку» художника в Доме под шпилем продают за 17,8 млн рублей

Площадь квартиры — 155 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь около 115 тыс. рублей.
Квартира расположена на втором этаже из четырех. Ее окна выходят на улицу Советскую и во двор. Потому в квартире всегда тихо и спокойно, несмотря на расположение в центре города.
«Пятирешка» занимает весь этаж дома. Ее объединили из двух квартир — двухкомнатной и трехкомнатной.
В квартире — удачная планировка. Есть удобная кухня, большая прихожая и гостиная. А также четыре изолированные спальни и три санузла.
В «пятирешке» — классическая отделка. Большая часть мебели деревянная. Стены украшены картинами. Предположительно, их нарисовал хозяин квартиры — об этом говорят мольберт и краски в комнате.
Рядом с домом в шаговой доступности — ВУЗы, школы, детские сады. А также театры, парк «Изумрудный», магазины, аптеки, рестораны и кафе.