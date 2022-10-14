14 октября
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Недвижимость

«Пятирешку» художника в Доме под шпилем продают за 17,8 млн рублей

Пятикомнатную квартиру в известном Доме под шпилем продают за 17,8 млн рублей. Вполне возможно, что здесь жил художник — стены увешаны картинами, а в комнате стоит мольберт. Объявление размещено на Avito.ru.

Пятикомнатная квартира в Доме под шпилем за 17,8 млн рублей
Пятикомнатная квартира в Доме под шпилем за 17,8 млн рублей
Avito.ru

Площадь квартиры — 155 кв. м. Один «жилой метр» стоит здесь около 115 тыс. рублей.

Квартира расположена на втором этаже из четырех. Ее окна выходят на улицу Советскую и во двор. Потому в квартире всегда тихо и спокойно, несмотря на расположение в центре города.

«Пятирешка» занимает весь этаж дома. Ее объединили из двух квартир — двухкомнатной и трехкомнатной.

В квартире — удачная планировка. Есть удобная кухня, большая прихожая и гостиная. А также четыре изолированные спальни и три санузла.

В «пятирешке» — классическая отделка. Большая часть мебели деревянная. Стены украшены картинами. Предположительно, их нарисовал хозяин квартиры — об этом говорят мольберт и краски в комнате.

Рядом с домом в шаговой доступности — ВУЗы, школы, детские сады. А также театры, парк «Изумрудный», магазины, аптеки, рестораны и кафе.

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