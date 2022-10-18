Роскошную «евродвушку» с камином в спальне продают за 6,5 млн рублей

Площадь «двушки» — 48 кв. м. Один жилой квадрат стоит здесь 135 тыс. рублей.
Квартира находится на предпоследнем, 14 этаже в кирпичном доме. Окна выходят на сторону детского сада и школы.
Комнаты в «двушке» совмещенно-изолированные. Гостиная объединена с кухней. Она занимает 10 кв. м. У них общий дизайн — стены украшены обоями с изображениями известных мест. Дополняет черно-белый интерьер декор ярко-красного цвета.
Также совмещены ванная комната и санузел. Комната выложена бело-бежевой плиткой.
Спальня изолирована. В ней преобладают темно-фиолетовые оттенки, которые делают комнату роскошнее. Напротив кровати стоит большой камин. Он скрашивает холодные вечера.
Хозяева оставляют в квартире всю мебель.
Территория дома находится под видеонаблюдением. Рядом — спорткомплекс, гипермаркет «Лента», продуктовые магазины.