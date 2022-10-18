Роскошную «евродвушку» с камином в спальне продают за 6,5 млн рублей

Двухкомнатную квартиру-студию продают за 6,5 млн рублей в Барнауле. В ней красивый евроремонт. Адрес квартиры — ул. 65 лет Победы, 53. Объявление размещено на Авито .

Двухкомнатная квартира, 48 кв. м за 6,5 млн рублей

Площадь «двушки» — 48 кв. м. Один жилой квадрат стоит здесь 135 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 14 этаже в кирпичном доме. Окна выходят на сторону детского сада и школы.

Комнаты в «двушке» совмещенно-изолированные. Гостиная объединена с кухней. Она занимает 10 кв. м. У них общий дизайн — стены украшены обоями с изображениями известных мест. Дополняет черно-белый интерьер декор ярко-красного цвета.

Также совмещены ванная комната и санузел. Комната выложена бело-бежевой плиткой.

Спальня изолирована. В ней преобладают темно-фиолетовые оттенки, которые делают комнату роскошнее. Напротив кровати стоит большой камин. Он скрашивает холодные вечера.

Хозяева оставляют в квартире всю мебель.

Территория дома находится под видеонаблюдением. Рядом — спорткомплекс, гипермаркет «Лента», продуктовые магазины.