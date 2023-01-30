30 января
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Недвижимость

Ростелеком продает комплекс рекреационной недвижимости

Продается комплекс рекреационной недвижимости, общей площадью 1871,3 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Первомайский район, (примерно 500 м от с. Покровка по направлению на юг).

Комплекс рекреационной недвижимости.
Комплекс рекреационной недвижимости.
Фото предоставлено компанией Ростелеком.


В данный момент комплекс используется для проведения обучения сотрудников с размещением в благоустроенных комнатах на период обучения, также для проведения выездных культурно-массовых мероприятий.
Комплекс расположен в лесной зоне (25 км от г. Барнаула, до ближайшей остановки общественного транспорта 3 км), обеспечен электричеством, водоснабжением.

В состав комплекса входит:

  • Здание котельной учебного центра в с. Б. Ключи — 109 кв.м.
  • Здание учебного корпуса — 986 кв.м.
  • Пристройка к зданию уч. корпуса — 342,10 кв.м.
  • Лабораторный корпус — 186,40 кв.м.
  • Здание бытового корпуса — 185,7 кв.м.
  • Хоз. постройка, используется как склад — 62.1 кв.м.
  • Земельный участок площадью 56 098 кв.м. используется по договору аренды сроком на 49 лет (до 2053 года).
Комплекс рекреационной недвижимости.
Комплекс рекреационной недвижимости.
Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Здание Учебного корпуса приспособлено под комфортное размещение 44 человек (2-х и 3-х местные благоустроенные комнаты, порядка 700 кв.м.), имеется две аудитории оборудованных проекторами, экранами и флипчартами, большой лекционный зал (142,6 кв. м) и малый зал для занятий (64,1 кв. м). Один зал позволяет проводить мероприятия до 60 участников, другой до 15 человек.
В бытовом корпусе расположены столовая и кухня (130 кв. м), баня.

Стоимость 30 899 988,00 руб. с НДС*

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3852) 663 662, 8 (3852) 556 906, 8 913 215 2564.

* Предложение действительно на момент публикации.

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