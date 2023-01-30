Ростелеком продает комплекс рекреационной недвижимости

Продается комплекс рекреационной недвижимости, общей площадью 1871,3 кв.м., расположенный по адресу: Алтайский край, Первомайский район, (примерно 500 м от с. Покровка по направлению на юг).



В данный момент комплекс используется для проведения обучения сотрудников с размещением в благоустроенных комнатах на период обучения, также для проведения выездных культурно-массовых мероприятий.

Комплекс расположен в лесной зоне (25 км от г. Барнаула, до ближайшей остановки общественного транспорта 3 км), обеспечен электричеством, водоснабжением.



В состав комплекса входит:

Здание котельной учебного центра в с. Б. Ключи — 109 кв.м.

Здание учебного корпуса — 986 кв.м.

Пристройка к зданию уч. корпуса — 342,10 кв.м.

Лабораторный корпус — 186,40 кв.м.

Здание бытового корпуса — 185,7 кв.м.

Хоз. постройка , используется как склад — 62.1 кв.м.

используется как склад — 62.1 кв.м. Земельный участок площадью 56 098 кв.м. используется по договору аренды сроком на 49 лет ( до 2053 года).

Комплекс рекреационной недвижимости. Фото предоставлено компанией Ростелеком.

Здание Учебного корпуса приспособлено под комфортное размещение 44 человек (2-х и 3-х местные благоустроенные комнаты, порядка 700 кв.м.), имеется две аудитории оборудованных проекторами, экранами и флипчартами, большой лекционный зал (142,6 кв. м) и малый зал для занятий (64,1 кв. м). Один зал позволяет проводить мероприятия до 60 участников, другой до 15 человек.

В бытовом корпусе расположены столовая и кухня (130 кв. м), баня.

Стоимость 30 899 988,00 руб. с НДС*

Подробную информацию можно узнать по телефонам: 8 (3852) 663 662, 8 (3852) 556 906, 8 913 215 2564.

* Предложение действительно на момент публикации.

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