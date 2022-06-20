Рушится и источает вонь. Жители Новоалтайска боятся за жизнь из-за разваливающегося здания

Жители Новоалтайска жалуются на аварийное состояние жилого дома на ул. Вагоностроительная, 32. Об этом они рассказали в сообществе Barnaul 22 в «ВКонтакте».

«Дом в трещинах, кирпичная кладка фасада рушится, кровля как решето, трубы водоснабжения проржавели, в подвал стекают стоки канализации, из-за чего в доме невыносимая вонь. Многочисленные клопы и тараканы терроризируют людей», — поделились горожане.

По их словам, дом построили в 1968 году. И с 1999 года в нем не делали ремонта.

Жители Новоалтайска уверена, что постройку нужно признать аварийной и снести. Но, добавляют, обращения в управляющую компанию, региональную жилинспекцию и прокуратуру не принесли результата.