Рядом с церковью в Индустриальном районе Барнаула могут построить дом

Участок сформирован из двух наделов по адресу Взлетная, 27 и 25а. Здесь разрешено построить офисный центр и собственник уже разработал проект и даже получил разрешение на здание площадью 4 тыс. кв. м. Также у территории есть условно разрешенный вид использования под жилой дом свыше 9 этажей.

Таким образом улица Взлетная становится еще одной точкой концентрации новостроек. Территория на участке от Лазурной до Малахова интересна компании "Жилищная инициатива" и "Адалин-Строй".

Также рядом с выставленным на продажу наделом строится здание рынка. А соседний "Магис-Спорт" планирует пристроить на своем заднем дворе еще один блок для детского бассейна и помещения для занятия с детьми.