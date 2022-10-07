7 октября
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Недвижимость

Самая маленькая двухэтажная квартира продается за 3 млн рублей в Барнауле

Двухэтажную студию, площадью всего 19 кв. м, продают за 3 млн рублей в Барнауле. Продавец называет ее отличным вариантом для инвестиций. Объявление размещено на Avito.ru.

Студия, 19 кв. м за 3 млн рублей
Студия, 19 кв. м за 3 млн рублей
Avito.ru

Один квадратный метр этой крошки обойдется не так уж и дешево — почти в 166 тыс. рублей.

Квартира находится на последнем, пятом этаже в новом блочном доме — его построили в 2020 году.

Справедливости ради, студия не совсем двухэтажная. Роль второго этажа выполняет просторная антресоль. На ней расположена двухспальная кровать.

На первом этаже находятся закуток с кухней (всего 3 кв. м), диван и рабочий стол. Есть отдельная ванная комната, совмещенная с санузлом. Там стоит душевая кабинка.

В студии выполнен дизайнерский ремонт.

Дом находится на закрытой охраняемой территории. Рядом расположены продуктовые магазины, больницы и школы.

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