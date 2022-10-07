Самая маленькая двухэтажная квартира продается за 3 млн рублей в Барнауле

Один квадратный метр этой крошки обойдется не так уж и дешево — почти в 166 тыс. рублей.
Квартира находится на последнем, пятом этаже в новом блочном доме — его построили в 2020 году.
Справедливости ради, студия не совсем двухэтажная. Роль второго этажа выполняет просторная антресоль. На ней расположена двухспальная кровать.
На первом этаже находятся закуток с кухней (всего 3 кв. м), диван и рабочий стол. Есть отдельная ванная комната, совмещенная с санузлом. Там стоит душевая кабинка.
В студии выполнен дизайнерский ремонт.
Дом находится на закрытой охраняемой территории. Рядом расположены продуктовые магазины, больницы и школы.