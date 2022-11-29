Шикарный таунхаус с собственным причалом для катеров продают за 14,5 млн рублей в Барнауле

Трехэтажный таунхаус на берегу залива реки Оби продают за 14,5 млн рублей в Барнауле. Он подходит как для проживания, так и для бизнеса. Объявление размещено на Авито .

Таунхаус 172 кв. м за 14,5 млн рублей

Площадь дома составляет 172 кв. м. Стоимость одного «жилого метра» — 84,3 тыс. рублей.

Таухаус стоит в живописном месте города — на берегу залива Оби. Рядом с ним — SPA-отель «Заречье».

На первом этаже дома находится просторный гараж для хранения сезонной техники, котельная и система водоочистки.

Второй этаж занимает кухня, совмещенная с гостиной. В центре стоит камин-барбекю — его труба тянется через третий этаж на крышу.

На третий этаж ведет красивая витая лестница. Этаж мансардного типа. На нем размещены уютная спальня, санузел с душем и комната свободного назначения.

Дополнительно у дома есть собственный причал для катеров и водных мотоциклов. Его стоимость уже включена в цену дома.

«Бонусом вы получаете чистый воздух, тишину, водяную гладь и возможность отдохнуть от городской суеты», — заверяют владельцы квартиры.

Дом находится в нескольких минутах езды от города.