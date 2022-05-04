Смена формата: каким будет новое здание в частном секторе Барнаула, которое построят вместо пустовавшей церкви

Список коммерческой недвижимости краевой столицы скоро пополнит новое здание на ул. Партизанская, 192. Первые два этажа строящегося объекта уже выставили на продажу на сайте «Авито» за 52 млн рублей. Ранее на этом месте стояла старообрядческая церковь. Как будет выглядеть новое здание и что планируется в нем открыть — в материале altapress.ru.

Кирпичный минимализм

В гуще частного сектора, неподалеку от филиала РАНХиГС, планируют построить трехэтажное коммерческое здание. По словам автора объявления на «Авито», первый уровень с четырехметровыми потолками подойдет для магазина или заведения общепита.

Визуализация проекта строительства коммерческого здания на ул. Партизанская , 192. «Авито».

Судя по визуализации проекта, его фасад облицуют кирпичом, остекление сделают витражным. Мансардный этаж украсят арочные окна, а с торца появится слуховое, круглое окно.

Известно также, что строение возведут монолитно-каркасным способом с заполнением стен кирпичом. Пока у строящегося здания статус «помещение свободного назначения», поэтому наполнение может еще не раз измениться.

Смена хозяина

Старый дом с небольшой «главкой» на крыше, стоящий в частном секторе, в прошлом году продавался на сайте «Авито». Строение вместе с участками земли (площадью 4,5 сотки) на ул. Партизанская с литерами «192» и «192-а» выставили за 5,4 млн рублей. Планировалось, что здание пойдет под снос, а на его месте будет возведено коммерческое строение.

Старообрядческая церковь на ул. партизанская , 192. Google. Карты.

Ранее в доме располагалась Покровская старообрядческая церковь. Еще год назад риэлтор, занимающийся продажей необычного объекта недвижимости, рассказал «Толку», что здание нигде на зарегистрировано и в документах не значится. На момент продажи оно долгое время пустовало и было в удручающем состоянии.

Если посмотреть архив фотографий сервиса «Яндекс. Карты», дом с «главкой» находился на ул. Партизанская, 192 минимум с 2010 года.

Действующие Правила землепользования и застройки разрешают размещать на данной территории коммерческие и административные здания. Кроме того, здесь можно возводить жилые многоэтажки высотой до 25 этажей.

Судя по тому, что на месте дома будет возведено коммерческая трехэтажка, участки все же нашли нового владельца.

Величественный храм

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы, принадлежащая покровской старообрядческой общине Барнаула, сегодня находится на ул. Георгия Исакова, 154, рядом со стадионом «Лабиринт» и напротив парка «Арлекино».

Церковь Покрова Пресвятой Богородицы. Altaistarover.ru

Строительство величественного собора началось в 1998-м. К 2009 году строители возвели стены, а в 2011-м для храма изготовили и установили купала. Спустя еще три года были освящены и подняты на купола кресты

Храм освятили в сентябре 2017-го. Великий чин возглавил митрополит Московский и всея Руси Корнилий (Титов).

Сегодня в действующем храме ведутся службы, ежедневные молебны и совершаются необходимые требы.