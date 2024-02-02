Снежок против заводика. В Барнауле выбирали, какой из двух «одинаковых» ЖК построят в центре

Что объединяет
Многоквартирный дом построят у пересечения ул. Чернышевского и пер. Некрасова. Вокруг появится жилая застройка высотой до 16 этажей. Пока рядом относительно небольшие светлые и краснокирпичные дома.
И в первом, и во втором проекте у объекта Г-образная форма и перепад высот в 7-10 этажей, что должно относительно гармонично вписать его в застройку.
В каждом доме есть квартиры площадью меньше 28 кв. м.
У многоквартирника всего одна секция и сквозной проход – на улицу и во двор. Планировка последнего также схожа: парковки разместят вдоль въездов от ул. Чернышевского, отделенными от авто будут площадки для детей, взрослых и физкультурников.
И в том, и другом доме нет подземного паркинга. Это объяснили тем, что его не найти и в проекте планировки квартала.
«Вообще-то, в этом случае запрета нет, наоборот приветствуется», - заметил заместитель председателя совета Антон Воробьев.
Территория дома примыкает к благоустроенному участку школы. Этот факт улучшает ситуацию с небольшой нехваткой зеленых зон во дворе дома, считают архитекторы.
2.8 тыс. кв. м – площадь участка.
Заказчик – ИП Мудрик Ю.С.
Чем отличаются
Первый из представленных объектов подготовила барнаульская «Мастерская Золотова». Точнее целых четыре вариации.
Первое здание бело-серое, в стиле того, что находится на пр. Комсомольском. Второй в той же гамме, но его расцветка подчеркивает вертикали, визуально увеличивая объем.
В третьем варианте на фасад добавили красный кирпич, отсылая к исторической застройке. Спойлер: по отзывам, никого эта идея не вдохновила.
И четвертый – дом в спокойном бежевом тоне, как на фасаде соседней школы, и с контрастными вертикальными полосками.
В каждом варианте под окнами не французские балкончики, а корзины для кондиционеров. Во всех квартирах будет лоджия.
753 кв. м - площадь застройки;
110 квартир;
156 – расчетное количество жителей.
Другой проект создала московская фирма «ПСК». Тут вариант один.
Визуально дом делится на три части. Архитектор назвал такие: цоколь, средняя и 9-10 этаж. На последних будут эксплуатируемые террасы.
Вообще объект непросто описать, поэтому предлагаем самим его рассмотреть.
Отделку фасада выполнят из крашеного силикатного кирпича. Кондиционеры скроют под металлическими панелями под окнами. В каждой квартире будет балкон или лоджия.
В подвале – кладовые. На первом этаже помимо квартир – зона ожидания, место для консьержа и лапомоечная. У входа из двора установят подъемник для инвалидов.
819 кв. м – площадь застройки;
116 квартир;
144 – расчетное количество жителей.
Только не списывай!
Архитекторов на обсуждении по-доброму «прожарили».
«Подсматривали друг у друга? – полушутя спросил главный архитектор края Виктор Четошников. - В чем принципиальная разница? Вариация одной и той же темы».
Г-образную форму дома авторы объяснили Г-образным же участком, а переменную этажность – расположением на углу улиц.
Эксперты отдали предпочтение бело-серому проекту Золотова с подчеркнутыми вертикалями. Но больше обсуждали московский дом, который, по задумке, отсылает к промышленной архитектуре. Видимо, зацепило.
«Нужно закончить дом на бежевой части. А из того, что выше, выйдет несколько хороших коттеджей», - пошутил член градостроительного совета Сергей Шадрин. Он также покритиковал планировку квартир с комнатами по 11-12 кв. м.
«Ощущение, что на семиэтажное здание поставили небольшой заводик», - сказал его коллега Евгений Башкиров.
Член градсовета Сергей Боженко раскритиковал «ступенчатость» обоих проектов. Он уверен, что такое решение приведет к проблемам в эксплуатации зимой: снег с одной террасы непременно будут сбрасывать на другую.
Боженко также привел в пример подобный дом на ул. Папанинцев под авторством Ларисы Храбрых, где жильцы пытаются закрыть террасы от снега, ставя на них «тепличные конструкции».
Виктор Четошников указал на одинаковые ошибки в проектах. Они связаны с организацией парковок и благоустройства, а также подсчетом численности жильцов.
«Если это был конкурс, то он не достиг явного результата. Но на мой взгляд, преимущество у Золотова», - заключил он.
Проект «Мастерской Золотова» поддержали. Архитектору порекомендовали все-таки сделать подземную парковку, указать территорию для остановки пожарной техники, а также место выгула собак.
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