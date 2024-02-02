Снежок против заводика. В Барнауле выбирали, какой из двух «одинаковых» ЖК построят в центре

Два архитектора из двух разных мастерских приготовили два проекта… одного и того же дома на ул. Чернышевского, 39. И многие члены градостроительного совета так и не поняли, в чем их принципиальная разница. Аltapress.ru попробует помочь вам разобраться в этом.

В Барнауле выбирали, какой из двух «одинаковых» ЖК построят в центре.

Что объединяет

Многоквартирный дом построят у пересечения ул. Чернышевского и пер. Некрасова. Вокруг появится жилая застройка высотой до 16 этажей. Пока рядом относительно небольшие светлые и краснокирпичные дома.

И в первом, и во втором проекте у объекта Г-образная форма и перепад высот в 7-10 этажей, что должно относительно гармонично вписать его в застройку.

Проекты дома на ул. Чернышевского, 39. «Мастерская Золотова» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК»

В каждом доме есть квартиры площадью меньше 28 кв. м.

У многоквартирника всего одна секция и сквозной проход – на улицу и во двор. Планировка последнего также схожа: парковки разместят вдоль въездов от ул. Чернышевского, отделенными от авто будут площадки для детей, взрослых и физкультурников.

И в том, и другом доме нет подземного паркинга. Это объяснили тем, что его не найти и в проекте планировки квартала.

«Вообще-то, в этом случае запрета нет, наоборот приветствуется», - заметил заместитель председателя совета Антон Воробьев.

Территория дома примыкает к благоустроенному участку школы. Этот факт улучшает ситуацию с небольшой нехваткой зеленых зон во дворе дома, считают архитекторы.

2.8 тыс. кв. м – площадь участка.

Заказчик – ИП Мудрик Ю.С.

Чем отличаются

Первый из представленных объектов подготовила барнаульская «Мастерская Золотова». Точнее целых четыре вариации.

Первое здание бело-серое, в стиле того, что находится на пр. Комсомольском. Второй в той же гамме, но его расцветка подчеркивает вертикали, визуально увеличивая объем.

В третьем варианте на фасад добавили красный кирпич, отсылая к исторической застройке. Спойлер: по отзывам, никого эта идея не вдохновила.

И четвертый – дом в спокойном бежевом тоне, как на фасаде соседней школы, и с контрастными вертикальными полосками.

В каждом варианте под окнами не французские балкончики, а корзины для кондиционеров. Во всех квартирах будет лоджия.

Проекты дома на ул. Чернышевского, 39. «Мастерская Золотова»

753 кв. м - площадь застройки;

110 квартир;

156 – расчетное количество жителей.

Другой проект создала московская фирма «ПСК». Тут вариант один.

Визуально дом делится на три части. Архитектор назвал такие: цоколь, средняя и 9-10 этаж. На последних будут эксплуатируемые террасы.

Вообще объект непросто описать, поэтому предлагаем самим его рассмотреть.

Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК» Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК»

Отделку фасада выполнят из крашеного силикатного кирпича. Кондиционеры скроют под металлическими панелями под окнами. В каждой квартире будет балкон или лоджия.

В подвале – кладовые. На первом этаже помимо квартир – зона ожидания, место для консьержа и лапомоечная. У входа из двора установят подъемник для инвалидов.

819 кв. м – площадь застройки;

116 квартир;

144 – расчетное количество жителей.

Только не списывай!

Архитекторов на обсуждении по-доброму «прожарили».

«Подсматривали друг у друга? – полушутя спросил главный архитектор края Виктор Четошников. - В чем принципиальная разница? Вариация одной и той же темы».

Г-образную форму дома авторы объяснили Г-образным же участком, а переменную этажность – расположением на углу улиц.

Эксперты отдали предпочтение бело-серому проекту Золотова с подчеркнутыми вертикалями. Но больше обсуждали московский дом, который, по задумке, отсылает к промышленной архитектуре. Видимо, зацепило.

Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК»

«Нужно закончить дом на бежевой части. А из того, что выше, выйдет несколько хороших коттеджей», - пошутил член градостроительного совета Сергей Шадрин. Он также покритиковал планировку квартир с комнатами по 11-12 кв. м.

«Ощущение, что на семиэтажное здание поставили небольшой заводик», - сказал его коллега Евгений Башкиров.

Член градсовета Сергей Боженко раскритиковал «ступенчатость» обоих проектов. Он уверен, что такое решение приведет к проблемам в эксплуатации зимой: снег с одной террасы непременно будут сбрасывать на другую.

Боженко также привел в пример подобный дом на ул. Папанинцев под авторством Ларисы Храбрых, где жильцы пытаются закрыть террасы от снега, ставя на них «тепличные конструкции».

Проект дома на ул. Чернышевского, 39. «ПСК»

Виктор Четошников указал на одинаковые ошибки в проектах. Они связаны с организацией парковок и благоустройства, а также подсчетом численности жильцов.

«Если это был конкурс, то он не достиг явного результата. Но на мой взгляд, преимущество у Золотова», - заключил он.

Проект «Мастерской Золотова» поддержали. Архитектору порекомендовали все-таки сделать подземную парковку, указать территорию для остановки пожарной техники, а также место выгула собак.

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