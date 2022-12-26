26 декабря
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Недвижимость

Современный дом, который построили всего за 4 дня, продают за 2,8 млн рублей в Барнауле

Дом, который построили по новейшей технологии всего за 4 дня, продают за 2,8 млн рублей в Барнауле. Он находится в Индустриальном районе неподалеку от Павловского тракта. Объявление размещено на Авито.

Современный дом, который построили всего за 4 дня, продают за 2,8 млн рублей в Барнауле
Современный дом, который построили всего за 4 дня, продают за 2,8 млн рублей в Барнауле
Авито

Двухэтажный дом меньше, чем за неделю — это новая разработка концерна DoorHan в сфере быстровозводимого строительства. Строители уверяют, что дом полностью готов для постоянного проживания. Он утепленный, экологичный и энергоэффективный.

Площадь квартиры — 88,6 кв. м. Цена одного «жилого квадрата» — 32 тыс. рублей. Дом стоит на участке в 5 соток.

Для возведения стен и перекрытий дома использовали энергоэффективные PIR-панели. Строители уверяют, что они сделаны из экологичных, безопасных, слабогорючих материалов.

«По прочности материал сравним с хорошим деревом, только в несколько раз легче, теплопроводность эквивалентна сорокасантиметровой кирпичной кладке», — сообщают в компании.

Дом отделали по уникальной технологии печати рисунка, которая создает иллюзию ценных пород дерева.

Гарантия квартиры — 50 лет.

Рядом с домом расположен магазин «Леруа Мерлен», продуктовые магазины и автосалоны.

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