4 октября
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Недвижимость

Современный коттедж в стиле hi-tech с двумя большими террасами продается за 11 млн рублей в Алтайском крае

Двухэтажный коттедж, построенный в стиле hi-tech, продается за 11 млн рублей в с. Санниково Первомайского района. Его отличительная черта — две просторные террасы площадью 34,9 и 41 кв. м. Объявление размещено на avito.ru.

Коттедж 186,5 м² на участке 7,2 сот за 10,8 млн рублей
Коттедж 186,5 м² на участке 7,2 сот за 10,8 млн рублей
Avito.ru

Площадь коттеджа довольно большая — 186 кв. м. Он расположен на земельном участке в 7 соток. Цена одного квадратного метра — около 58 тыс. рублей.

Коттедж имеет четыре жилых комнаты и два этажа. Он выполнен в стиле hi-tech, для которого характерно сочетание строгого газоблока, дерева и стекла.

«Особую эффектность дому придаёт бескаркасное панорамное остекление всех комнат и, конечно, угловое остекление «master bedroom», — отмечают продавцы.

В доме очень высокие потолки: на первом этаже — 3,4 м, а на втором — 3 м. Здесь очень хорошее естественное освещение за счет больших панорамных окон.

Будущие хозяева могут забеспокоиться: что же делать в жаркие летние дни или зимние морозы с такими окнами? Но производители успокаивают: на поверхность стекла нанесено напыление из пяти слоев серебра и других металлов. Они создают эффект прозрачного фильтра, который снижает проникновение солнечного тепла в дом летом и утечку тепла зимой.

Проектировщики предлагают интересное использование двух террас:

«Терраса первого этажа — это место уединения с природой и дополнительное пространство. Пикник до утра или утренний завтрак — ограничений нет. Зона второго этажа — это обеденный загар, вечерний кофе или клубная вечеринка под открытым небом».

Территория дома засеяна газоном, а для красоты высажены двухметровые ели. На участке предусмотрены въезд на территорию и дорожки. Также на участке находится гараж для двух машин. Он отделан керамической плиткой.

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