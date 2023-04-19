Спальня в гостиной, столовая на балконе. В Барнауле продают очень продуманную двушку

Компактную двухкомнатную квартиру продают за 7,7 млн рублей в Барнауле. Здесь продуман каждый метр. Квартира находится на Пролетарской улице, 151Б. Объявление размещено на «Авито».

В Барнауле продают продуманную двушку со спальней в гостиной

Площадь двушки относительно небольшая — 49 кв. м. Однако один «жилой квадрат» стоит здесь немало — 158 тыс. рублей.

Квартира находится на предпоследнем, 16 этаже в ЖК «Ютссон». В подъезде работают два лифта — грузовой и пассажирский.

Можно предположить, что изначально квартира была студией, которую попытались переделать под двушку.

Кухня и гостиная совмещены. Спальню отделили от гостиной с помощью стеклянной стены. Столовая зона расположена в укромном уголке у панорамного окна.

Стиль квартиры — лофт. Стены украшены декоративным кирпичом, деревом и стеклом. В спальне одну из стен покрыли фотообоями туманного леса. Ванную комнату выложили темной плиткой.

Мебель и бытовую технику оставляют будущим хозяевам.

Территория дома закрыта и находится под охраной. Во дворе есть спортивная и детская площадки. Рядом — множество продуктовых магазинов, салонов красоты, спортивных центров.