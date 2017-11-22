Спортсмен Иван Нифонтов помогает выбрать квартиру в новостройке Барнаула

В Барнауле строится самый спортивный жилой комплекс. Компания "Династия Девелопмент" назвала его "Олимпийский" и, конечно же, пригласила на строительную площадку олимпийских призеров. Одним из первых на Павловском тракте, 291 побывал Иван Нифонтов, бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо, и решил: этот дом он может рекомендовать землякам. Почему?

Одним из главных преимуществ Нифонтов назвал расположение дома. Иван Нифонтов,

бронзовый призер Олимпийских игр по дзюдо: Дом выгодно расположен в квартале: остановка в 5 минутах ходьбы. Рядом новый, современный детский сад, а к осени 2018 года планируют построить школу. Инвестирует в новострой "Династия Девелопмент". Ее профиль — развитие территорий в нашем городе. ЖК "Олимпийский" — это первый "строительный" опыт компании, но не последний: сейчас разрабатываются новые проекты, о которых горожане скоро узнают. Застройщик АО "Барнаулкапстрой". Проектная декларация на сайте www.gk-olimpic.ru. Адрес офиса продаж:

г.Барнаул, ул.Пролетарская, д.76, офис 106

Тел. (3852) 58-22-58, 58-55-58

Сайт: www.gk-olympic.ru