7 октября
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Недвижимость

«Средневековая» квартира с сауной и электрокамином продается за 22 млн рублей в Барнауле

Шестикомнатная квартира с интерьером из Средних веков продается за 21,9 млн рублей в Барнауле. В ней поместились электрокамин и сауна. Она расположена по адресу: Партизанская ул., 132, р-н Центральный. Объявление размещено на Avito.ru.

Шестикомнатная квартира, 216 кв. м за 22 млн рублей
Шестикомнатная квартира, 216 кв. м за 22 млн рублей
Avito.ru

Квартира очень просторная — 216 кв. м. Один квадратный метр стоит здесь около 102 тыс. рублей.

Она расположена на 6 этаже из 16 в кирпичном доме 1998 года постройки. Он находится на солнечной стороне, окна квартиры выходят во двор и на улицу.

В «шестирешке» сделан евроремонт. Продавец уверяет, что все отделочные материалы класса люкс.

Отличительная черта квартиры — деревянный интерьер. Вся мебель в доме сделана из дерева, в том числе дверные проемы и балки на потолке. По договоренности, владелец готов оставить мебель покупателю.

В жилище есть большая гостиная с электрокамином, несколько спален и гостевых комнат и прилегающие к ним гардеробные. Также три санузла, один из них совмещен с ванной комнатой. Есть отдельная сушилка с входом в сауну, лоджия и балкон.

Рядом с домом находятся гимназии, детские сады и медицинские центры. Рядом расположены торговые центры «Гулливер» и «Сити центр», а также продуктовые магазины.

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