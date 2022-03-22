Старая «шишига» и битый кирпич: в Барнауле на месте снесенного дома предлагают построить коммерческий объект

Владелец земельного участка на ул. Кутузова, 37 (район Булыгино) в Барнауле ищет покупателя для своей недвижимости. По его словам, надел площадью 6 соток прекрасно подойдет для ведения коммерческой деятельности.

В Барнауле выставили на продажу участок, усыпанный строительным мусором.

Судя по данным сервиса Google.Карты, в 2018 году на участке стоял одноэтажный дом. Сейчас строение снесено.

На фотографиях, прикрепленных к объявлению на «Авито» видно: надел усыпан остатками строительного мусора, автомобильными деталями. На территории «на приколе» оставлены старые машины. Так, практически в центре стоит полноприводный грузовик ГАЗ-66, больше известный в народе под названием «шишига».

Земля, выставленная на продажу, находится по соседству с жилой 10-этажкой, построенной на ул. Кутузова, 16-б. Сбоку к нему примыкает старая трансформаторная будка.

Автор объявления уточняет, что надел предназначен для индивидуального жилищного строительства. Участок осыпан, в нему проведено водоснабжение. Рядом проходит газовая труба, к которой при желании можно подключиться.

В Барнауле выставили на продажу участок , усыпанный строительным мусором. «Авито».

«Идеально подойдет под коммерцию. Возможен обмен на вашу недвижимость», — отмечается в объявлении.

В тексте также сказано, что участок удобно расположен. Рядом планируется массовая застройка. Он находится в Центральном районе, отсюда рукой подать до центра города.

Участок продают по цене 883,3 тыс. рублей за сотку, или 5,3 млн рублей.