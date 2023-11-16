16 ноября
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Недвижимость
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Стартовали продажи квартир в новом доме с самым «зеленым» названием в Барнауле

«Жилищная инициатива» запустила продажи квартир уже во втором доме ЖК «Ёлочки» — на ул. им. Т.В. Христенко, 5. Он находится в глубине тихого квартала, рядом с новым городским парком. Подробнее о доме — в нашем материале.

Второй дом ЖК «Ёлочки» — на ул. им. Т.В. Христенко, 5.
Второй дом ЖК «Ёлочки» — на ул. им. Т.В. Христенко, 5.
Источник: компания «Жилищная инициатива».

Тихо, тепло, просторно

ЖК «Ёлочки» расположен в квартале 2035. Это три современных дома в 10–16 этажей с планировками повышенной комфортности и стильным ландшафтным дизайном. Их внешний вид полностью соответствует своему «зеленому» названию — архитекторы вдохновились новым парком «Четыре сезона», заложенным рядом, на ул. 65 лет Победы.

ЖК «Ёлочки» расположен в квартале 2035, рядом с новым городским парком.
ЖК «Ёлочки» расположен в квартале 2035, рядом с новым городским парком.
Источник: компания «Жилищная инициатива».

В доме на ул. Т.В. Христенко, 5 спроектировали квартиры на любой вкус: одно-, двух-, трехкомнатные помещения классической планировки или евро — варианты с кухнями нишами. Нашлось место и четырехкомнатным квартирам с двумя санузлами. Площади — от 30 до 78,2 кв. м.

В каждой квартире есть балкон или лоджия (в некоторых случаях — не одна). Их остекляет застройщик. Во всех помещениях установят окна с теплосберегающим покрытием, что сократит расходы на отопление, и поставят надежные входные двери из металла.

Защищать дом от холода помогут фасадные системы из долговечных материалов с высокой тепло — и шумоизоляцией. В квартирах, которые сдают уже с базовой отделкой, также предусмотрена стяжка со звукоизолирующим слоем. Будет смонтирована система отопления, водоснабжения и канализации, проведена электропроводка и стены подготовят под отделку.

Все это сэкономит время и деньги новых владельцев на проведении ремонта, что позволит быстрее въехать в квартиру.

Купить жилье можно по льготной ипотеке, которая действует только у застройщиков. Например, по семейной программе со ставкой от 5,5% или с господдержкой для всех категорий граждан со ставкой от 7,6%.

Красота — с порога

В квартиры жильцы и их гости будут идти через светопрозрачные входные группы, просторные холлы с отделкой керамогранитом и декоративной штукатуркой под дерево. А на нужный этаж поднимет быстроходный лифт с дизайнерской отделкой.

Оставить коляску или велосипед можно в специальном помещении во втором подъезде.

На первых этажах появятся небольшие магазины формата «у дома» и предприятия бытового обслуживания.

Во дворе обустроили площадки для детских игр и спорта. Предусмотрели беседки и прогулочные зоны для взрослых. Территорию украсит ландшафтный дизайн. Для водителей подготовили 162 парковочных места.

Есть куда сходить

ЖК «Ёлочки» находится в сердце большого микрорайона — вдали от шумных магистралей.
ЖК «Ёлочки» находится в сердце большого микрорайона — вдали от шумных магистралей.
Источник: компания «Жилищная инициатива».

ЖК «Ёлочки» находится в сердце большого микрорайона — вдали от шумных магистралей. Однако добраться до любой точки города не проблема — рядом строят новые высотки и внутриквартальные дороги, по которым запускают общественный транспорт.

Пешком можно дойти до двух детских садов, а также школы со стадионом и бассейном, которую «Жилищная инициатива» построила в ЖК «Дружный». Еще две школы должны возвести в других соседних комплексах, а в ближайшем квартале 2033 — поликлинику.

На ул. Солнечная Поляна, через дорогу от «Елочек», работают ледовый дворец и летний бассейн и в будущем откроют еще несколько спортивных объектов.

В шаговой доступности есть крупные торговые сети — гипермаркет «Лента», «Леруа Мерлен», «Метро», а также ТРЦ «Арена».

В ближайшее время планируют сдать парк культуры и отдыха «Четыре сезона», о котором мы уже упоминали. Ожидается, что в нем будет большой открытый бассейн, фонтаны, площадки для шезлонгов и много зеленых зон.

Второй дом ЖК «Ёлочки» — на ул. им. Т.В. Христенко, 5.
Второй дом ЖК «Ёлочки» — на ул. им. Т.В. Христенко, 5.
Источник: компания «Жилищная инициатива».

Алтайский край,
Барнаул, ул. Крупской, 86
Отдел продаж:
8 (3852) 505-313

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