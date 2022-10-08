8 октября
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Недвижимость

Строгая «однушка» только для серьезных лиц продается за 4 млн рублей в Барнауле

Однокомнатная квартира с дизайном hi-tech продается за 4 млн рублей в Барнауле. Она полностью оборудована для будущего проживания. Квартира расположена по адресу: Лазурная ул., 60, р-н Индустриальный. Объявление размещено на avito.ru.

Однокомнатная квартира, 40 кв. м за 4 млн рублей
Однокомнатная квартира, 40 кв. м за 4 млн рублей
Avito.ru

«Однушка» имеет площадь 40 кв. м. Один квадратный метр стоит 102 тыс. рублей.

Квартира расположена на последнем, десятом этаже в кирпичном доме 2015 года постройки. Продавец отмечает тихих соседей. «Никто не курит», — заметил он.

Комнаты в квартире совмещенные, отчего она чем-то напоминает студию. Кухня занимает 10 кв. м и совмещена с импровизированной гостиной. Спальня отделена от нее лишь одной стеной. Также здесь есть лоджия и ванная комната.

«Однушка» выполнена в стиле hi-tech. Здесь есть характерная практичность с полным отсутствием декоративных украшений. И органичное распределение пространства. В дизайне использовалось всего три цвета: черный, белый и серый.

Продавец отмечает ухоженный двор дома. В шаговой доступности находятся гипермаркеты «Лента», «Ашан» в ТЦ «Волна». Рядом также остановка общественного транспорта и стадион.

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