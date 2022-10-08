Строгая «однушка» только для серьезных лиц продается за 4 млн рублей в Барнауле

«Однушка» имеет площадь 40 кв. м. Один квадратный метр стоит 102 тыс. рублей.
Квартира расположена на последнем, десятом этаже в кирпичном доме 2015 года постройки. Продавец отмечает тихих соседей. «Никто не курит», — заметил он.
Комнаты в квартире совмещенные, отчего она чем-то напоминает студию. Кухня занимает 10 кв. м и совмещена с импровизированной гостиной. Спальня отделена от нее лишь одной стеной. Также здесь есть лоджия и ванная комната.
«Однушка» выполнена в стиле hi-tech. Здесь есть характерная практичность с полным отсутствием декоративных украшений. И органичное распределение пространства. В дизайне использовалось всего три цвета: черный, белый и серый.
Продавец отмечает ухоженный двор дома. В шаговой доступности находятся гипермаркеты «Лента», «Ашан» в ТЦ «Волна». Рядом также остановка общественного транспорта и стадион.