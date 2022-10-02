Студия с умопомрачительным «видом» на Дом под шпилем продается в Барнауле

Площадь студии составляет 12,5 «жилых квадратов». Недвижимость находится на первом этаже кирпичной «пятиэтажки».
По словам продавца, в ней сделали ремонт, в том числе заменили сантехнику.
Кстати, санузел — раздельный.
Новому владельцу могут стиральная машина, электрическая плита, микроволновка и телевизор.
«Это обговаривается… Отдельно и дополнительно», — уточняют в объявлении.
Как отмечается, окна студии выходят во двор.
В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, больницы, торговые центры, аптеки и остановки общественного транспорта.