Студия с умопомрачительным «видом» на Дом под шпилем продается в Барнауле

Студию с фотообоями и гигантским плакатом продают на ул. Советская, 6 (1) в Барнауле. На них изображены небоскребы Нью-Йорка, а еще… Дом шпилем. Квартира стоит 1,99 млн, или 159,2 тыс. за «жилой квадрат». В объявлении на «Авито» говорится, что здесь «низкие коммунальные платежи».

Студия с «видом» на Дом под шпилем продается на ул. Советская в Барнауле за 1,99 млн рублей. "Авито".