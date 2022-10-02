2 октября
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Недвижимость

Студия с умопомрачительным «видом» на Дом под шпилем продается в Барнауле

Студию с фотообоями и гигантским плакатом продают на ул. Советская, 6 (1) в Барнауле. На них изображены небоскребы Нью-Йорка, а еще… Дом шпилем. Квартира стоит 1,99 млн, или 159,2 тыс. за «жилой квадрат». В объявлении на «Авито» говорится, что здесь «низкие коммунальные платежи».

Студия с «видом» на Дом под шпилем продается на ул. Советская в Барнауле за 1,99 млн рублей.
Студия с «видом» на Дом под шпилем продается на ул. Советская в Барнауле за 1,99 млн рублей.
"Авито".

Площадь студии составляет 12,5 «жилых квадратов». Недвижимость находится на первом этаже кирпичной «пятиэтажки».

По словам продавца, в ней сделали ремонт, в том числе заменили сантехнику.

Кстати, санузел — раздельный.

Новому владельцу могут стиральная машина, электрическая плита, микроволновка и телевизор.

«Это обговаривается… Отдельно и дополнительно», — уточняют в объявлении.

Как отмечается, окна студии выходят во двор.

В районе, где предлагают квартиру, развита инфраструктура. В шаговой доступности — школы, детские сады, больницы, торговые центры, аптеки и остановки общественного транспорта.

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