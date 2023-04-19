«Текучий» деловой центр построят на въезде в Барнаул

Этот проект, по мнению экспертов, может стать одним из украшением въезда в Барнаула. Визуализацию нового общественно-делового центра на Павловском тракте, 315 г оценили на градостроительном совете.

Проект трехэтажного делового центра для инвестиционно-строительной компании «Апрель» разработал архитектор Сергей Черепанов. Здание появится в Индустриальном районе, на пересечении Павловского тракта с ул. Трактовой, совсем недалеко от ТРЦ «Арена». Здесь проведут реконструкцию недостроенного торгово-выставочного объекта.

На первый этаж можно будет войти с улицы, на второй и третий — через подъезды. Кроме пяти лестничных клеток в здании поставят лифт и грузовой подъемник. Задумали и технический подвальный этаж.

Внутри здания предусмотрели свободную планировку — помещения нарежут между арендаторами.

0,7 га — площадь участка; 6,3 тыс. кв. м — площадь здания.

Внешний облик вдохновлен скандинавским стилем — много стекла и имитации дерева, сдержанные цветовые решения. Второй и третий этажи строения консольно выступают над первым. Плавность, текучесть здания ночью подчеркнет архитектурная подсветка. На фасадах предусмотрели места для кондиционеров и рекламных вывесок.

У здания появится парковка на 104 места и озеленение. Въехать на территорию центра можно будет с Павловского тракта.

Проект делового центра на Павловском тракте , 315 г. Сергей Черепанов

Архитектор и руководитель мастерской «Классика» Александ Деринг похвалил проект за визуальное решение и назвал его полезным для въездной магистрали.

Также эксперты уточнили вопрос о выносе лотка для отвода поверхностных вод. Кроме того, члены градсовета попросили сократить число выездов и въездов, чтобы не создавать риск аварийных ситуаций на тракте.

Проект согласовали, поручив поработать над замечаниями.