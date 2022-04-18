Темное или светлое: архитекторы хотели построить в Барнауле «мрачное» здание-«кирпич», но их поправили

Административно-торговое здание планируют возвести в строящемся жилом квартале в Индустриальном районе. Его проект одобрили на очередном заседании градсовета в среду, 13 апреля. Речь идет о двухэтажной пристройке к уже существующему объекту на ул. Сергея Семенова, 25. Новый объект должен был стать близнецом возведенного строения, но заседатели порекомендовали внести ряд принципиальных правок в эскизы. Каких — читайте в материале altapress.ru.

Торгово-офисные «близнецы»

Сейчас рядом с будущим ЖК «Елочки» — сбоку от построенного ТЦ «Мария-Ра» — уже стоит прямоугольное здание с фасадами темного шоколадного оттенка и вставками, имитирующими дерево. Объект построен каркасным способом из сэндвич-панелей с витражным остеклением.

На сегодняшний день здесь находятся пять арендаторов: сеть фирменных магазинов «Автоопт», пункт техосмотра «КИЖИ», студия цветов «Азалия» и т. д.

Авторы эскизов нового здания взяли за основу концепцию уже построенного объекта. В ход пошли схожие объемно-планировочные и цветовые решения. По задумке два строения должны были составить единый ансамбль.

Об этом заседателям градсовета рассказал начальник архитектурно-планировочного отдела «АльфА-ПроекТа» Вадима Ломакина. Специалисты бюро разработали эскиз коммерческого объекта на ул. Сергея Семенова, 25 по заказу компании «Тейда».

Каким будет строительный «новичок»

Докладчик добавил, что новое двухэтажное здание построят на второй линии — рядом с уже существующим. Его хотят возвести тем же способом, что и «брата-близнеца». Почти черные фасады будущего магазина с офисами украсят вставками, имитирующие дерево.

Эскиз нового торгово-офисного здания в квартале 2035 на ул. Сергея Семенова , 25. «АльфА-ПроекТ».

Оно также будет прямоугольным с габаритами 16 м на 25 м и высотой — около 8 м. Основной въезд оборудуют со стороны ул. Сергея Семенова, внутриквартальный — с ул. Христенко. Вход в торговую часть сделают — со стороны жилого квартала, а в административную — со стороны магазина «Мария-Ра».

Авторы запроектировали 56 парковочных мест, в том числе для маломобильных групп населения, что на 6 машиномест больше расчетного норматива.

Первый этаж отдадут под магазины и различные бутики. Какие именно — заказчик еще не решил, поэтому у нижнего уровня будет свободная планировка. Позже ее можно будет разграничить в зависимости от потребностей арендаторов. Второй этаж хотят отдать под офисы и хозяйственные помещения.

Эскиз нового торгово-офисного здания в квартале 2035 на ул. Сергея Семенова , 25. «АльфА-ПроекТ».

Отметим, что сейчас в квадрате — ограниченном улицами Сергея Семенова, Солнечная Поляна, 280-летия Барнаула и 65 лет Победы — еще довольно пусто. Однако через пару лет здесь вырастет большой квартал новостроек. Многоэтажки, благоустройство и объекты инфраструктуры занесены в градостроительный план квартала 2035.

В частности, здесь уже возводят свои жилые комплексы компании «Союз» (ЖК «Шотландия»), «Адалин-Строй» и «Строительная перспектива» (ЖК «Елочки»). Кроме того, здесь появится парк с открытым бассейном, игровыми площадками и аттракционами.

Удалось или нет

Глядя на эскизы, в прошлом главный архитектор края Сергей Боженко заметил, что здание «не удалось»: оно слишком мрачное для густонаселенного жилого квартала, ему не хватает праздничности и более жизнеутверждающих оттенков фасада.

Эскиз нового торгово-офисного здания в квартале 2035 на ул. Сергея Семенова , 25. «АльфА-ПроекТ».

«Мне очень не нравится колористическое решение. Оно мрачное, промышленно-производственного характера. На мой взгляд не совпадают функция и образ. Я бы порекомендовал еще поработать над эскизами, в первую очередь над колористическим решением», — заметил эксперт.

Архитектора не переубедило замечание, что объект «прикроет» окружающая застройка и его не будет видно ни со стороны основных улиц, ни со стороны парка. На ул. Сергея Семенова, отметил докладчик, будет «выглядывать» лишь один торец, и тот будет выполнен в более светлых тонах.

Руководитель Союза архитекторов и проектировщиков Западной Сибири Сергей Шадрин посоветовал добавить в проект здания еще одну эвакуационную лестницу и уделить внимание на архитектурные акценты со стороны торцевых элементов.

Эскиз нового торгово-офисного здания в квартале 2035 на ул. Сергея Семенова , 25. «АльфА-ПроекТ».

«Угловые западающие элементы сделаны немного выше основного здания, что логично, а во другая часть фасада хоть и имеет намек на акцент, но парапет почему-то ровный. Я бы предложил сделать такую же высоту, и было бы мне кажется более логично», — отметил Шадрин.

Несмотря на замечания отдельных членов градостроительного совета, основная часть заседателей высказались в пользу проект нового торгово-административного здания в квартале 2035. Эксперты согласились с мнением председателя комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев, что эскизы нужно одобрить с условием их доработки в рабочем порядке.