Теплое гнездышко. Какие дачи для сурового зимнего отдыха продают в Барнауле

Altapress.ru собрал на Avito подборку дач, где можно укрыться пледиком и пить какао, глядя в заснеженные пейзажи за окном. А еще выпрыгивать из бани в сугроб и не только.

С бо-о-о-льшим погребом

В СНТ «Михайловское» продают дачу для круглогодичного отдыха в теплом шале с баней. Его площадь – 48 кв. м.

Двухкомнатный дом 2016 года готов к зимним холодам – утеплили стены и пол.

Баню обшили евро-вагонкой и установили стеклянную дверь в парилке.

Есть большой погреб, из которого сразу на стол можно доставать соленья и компоты.

Кроме того, на участке в 10 соток залили фундамент для дома в 90 кв. м.

Дача в СНТ «Михайловское». Avito Дача в СНТ «Михайловское». Avito

На участке установили систему видеонаблюдения. Установили ворота с выкатным механизмом.

Как отметили авторы объявления, вода пока лишь в летний период, но можно пробурить скважину.

Дорогу в садоводстве чистят зимой.

На участке растут четыре вида яблонь, клубника, виктория, жимолость, малина, вишня и т.д. Рядом – озеро и лес.

Цена: 2 млн рублей.

С крепкой баней

Следующий лот – двухэтажный дачный дом из силикатного кирпича. Он находится в СНТ «Спутник», неподалеку от Оби, которую видно прямо с террасы. Рядом – пароходный причал.

Дача в СНТ «Спутник». Avito Дача в СНТ «Спутник». Avito

В доме – три комнаты и большая кухня-студия. Есть скважина. Свет не зависит от садоводства – участок отдельно подключили к сетям «Алтайкрайэнерго».

На участке в 9,3 сотки также стоит баня из бруса, которая, кстати, зарегистрирована как жилой дом. Как отмечают авторы объявления, именно в ней можно жить круглый год: есть теплый пол и радиаторы, электрический котел, вода и канализация, изолированная электропроводка.

Этот домик состоит из комнаты отдыха в 16 кв. м., душевой, туалета и парилке. В последней – печь и тепловой щиток.

«Камни для печи собраны со всей России: с Горного Алтая, Уральских гор и Кавказского хребта», - пишут владельцы.

Также на участке есть небольшой «сарай-мастерская», бетонированная парковка, откатные ворота.

Цена: 5,4 млн рублей.

С щепоткой любви

В СНТ «Алтайский садовод» продают двухэтажный «дом мечты» из бруса. С фундаментом под камин, утепленным потолком и крышей.

Автор объявления с любовью описывает то, как он это делал: «Между венцами проложили суперджут производства Бангладеш. Щели между брусом зашпаклевали герметиком для дерева. Крыша утеплили двумя слоями теплопароизоляции и каменной ватой» и так далее.

Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito

Находится дом напротив кафе «У Григорича», дорогу к нему, отсыпанную асфальтовой крошкой, чистят зимой.

На участке в 5 соток построили баню с комнатой отдыха и открытой верандой.

Электричество есть круглый год, можно подключиться к газу.

Дом в СНТ «Алтайский садовод». Avito

На участке растут ели, высокая рябина, маньчжурский орех, липы, пару берез, вишня, черешня. Высажены ягоды: малина трех сортов, смородина и крыжовник.

Цена: 5,9 млн рублей.

Без одной детали

Теплый двухэтажный дом из бруса (100 кв. м) расположен прямо у берега реки Середчиха в СНТ «Обь-3» и ждет новых обладателей.

«Свой пирс. Можно купаться, рыбачить летом и осенью — река кишит рыбой», - пишут в объявлении.

Баня под одной крышей с домом, но вода есть только в дачный сезон. Владельцы установили нагреватель.

Дом в СНТ «Обь-3». Avito Дом в СНТ «Обь-3». Avito Дом в СНТ «Обь-3». Avito Дом в СНТ «Обь-3». Avito

«В холодное время использовали обогреватели, но для зимы нужно делать отопление», - советуют продавцы.

6,7 соток заполнили стандартным набором: яблонями, вишней, смородиной и т. д

Цена: 3,9 млн рублей.

С подогревом

Язык не повернется назвать домик в СНТ «Березовая роща» дачным – так монументально он выглядит. Хотя его площадь всего 75 кв. м.

Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito Дача в СНТ «Березовая роща». Avito

Как отметили владельцы, дачу создавали для отдыха, в том числе зимнего. Для этого есть все: камин, барбекю-зона, дровник и даже бассейн с подогревом.

На небольшом садовом участке есть плодовые деревья и теплица. Остальное засажено газоном. Рядом – озеро.

Цена: 3,7 млн рублей.