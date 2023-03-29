ТОП-5 стран для покупки недвижимости для россиян в 2023 году

Пандемия, а затем острый внешнеполитический кризис сильно перекроили российский рынок зарубежной недвижимости. Представляем 5 наиболее популярных стран для покупки и аренды жилья за границей среди россиян на основе данных популярного портала о зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru.

Стоит отметить, что аудиторию портала составляют не только граждане России, но и большое количество русскоязычных жителей других стран, в том числе на постсоветском пространстве. Тем не менее данные портала довольно репрезентативны.

5 место. Испания

Когда-то эта страна наряду с Болгарией была одним из абсолютных лидеров по спросу у россиян. Развитая инфраструктура, превосходные климатические условия, большое разнообразие предложений на любой вкус и кошелек — все это были козыри испанского рынка, которые сложно было побить. Однако, начиная с весны 2022 года, когда Евросоюз ввел санкции против России и Беларуси, многие испанские банки перестали открывать счета для россиян, без которых покупка недвижимости в стране для иностранца невозможна. Поэтому спрос на испанское жилье со стороны русскоязычных покупателей сильно просел, хотя Испания по-прежнему держится в числе лидеров.

4 место. Кипр

«Остров вечной весны», страна офшоров — Кипр (речь о Южном Кипре) традиционно является одним из лидеров рынка. Помимо прекрасного средиземноморского климата и пляжей, страна привлекала инвесторов своими программами по предоставлению ВНЖ при покупке жилья. Но высокая стоимость квадратных метров и ограниченное количество предложений не давало Кипру обосноваться на вершине рынка.

3 место. Черногория

Красивейшие пейзажи, отличные пляжи и при этом невысокая стоимость жилья — вот главные плюсы Черногории для покупателей недвижимости. Власти страны не стали «вставлять палки в колеса» россиянам. Кроме того, в последние два года в стране действовала программа по предоставлению гражданства при покупке недвижимости на определенных условиях.

2 место. Болгария

Самая главная составляющая на любом рынке, определяющая массовость спроса — цена, и по этому показателю Болгарии почти нет равных среди европейских стран. Покупка квартиры на одном из черноморских курортов по карману человеку со средним достатком. При этом, население Болгарии отлично относится к россиянам, прекрасно понимает русский язык, что делает проживание в стране довольно комфортным.

1 место. Турция

Турция не присоединилась к санкциям со стороны Запада и поддерживает добрососедские отношения с Россией — россиянин может совершенно свободно приобрести жилье в стране. Более того, при соблюдении определенных условий, можно получить турецкий паспорт (подробнее о том как получить гражданство Турции при покупке недвижимости). При этом цены на жилье в стране довольно демократичные — приобрести квартиру на одном из средиземноморских курортов можно, располагая бюджетом в 50−70 тысяч евро.

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