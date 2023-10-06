Тотальное новоселье. Стало известно, какие алтайские застройщики сдали больше всего жилья в 2023 году

Несколько лет подряд Алтайский край бьет собственные рекорды по вводу жилья. О том, какие компании внесли в это наибольший вклад, на экспертном совете премии "Менеджер года" в ИД «Алтапресс» рассказали представители власти и отраслевых союзов.

За последние пять лет в Алтайском крае ввели в эксплуатацию более 63 тыс. помещений - квартир и индивидуальных домов. Всего – 4,3 млн кв. м. При этом всего 56% из них приходится на помещения в многоквартирных домах. Такие данные приводит Игорь Спивак, временно исполняющий обязанности замминистра строительства и ЖКХ Алтайского края.

Результаты этой «пятилетки» на 600 тыс. кв. м (или на 16,5%) опережают показатели предыдущей. Так в 2013-2017 году ввели в эксплуатацию 3,69 млн кв. м.

В этом году установили целевой показатель - 780 тыс. кв. м. Строители к осени достигли его на 81,4%. Как сообщает Алтайкрайстат, с января по август 2023 года в регионе ввели в эксплуатацию 634 тыс. кв. м жилья (что, впрочем, составляет 88,6% от показателя прошлого года в аналогичном периоде).

При этом доля индивидуального жилищного строительства по сравнению с 2022 годом выросла на 20% и составила 425 тыс. кв. м. А сдача многоквартирных жилых домов к аналогичному периоду сократилась почти вдвое.

По итогам восьми месяцев 2023 года выявили пятерку специализированных застройщиков-лидеров по вводу жилья.

На первом месте – «Шотландия» (входит в ГК «Союз») – 42,9 тыс. кв. м.

В этом году «Союз» ввел в эксплуатацию дом в квартале «Шотландия», объекты на ул. Сиреневой, 52, ул. Беляева, 14. До января компания планирует сдать еще один дом в «Шотландии», а также ЖК ArtHouse в центре Барнаула.

Второе место у «Строительной инициативы» («Жилищная инициатива») с 29,8 тыс. кв. м. Кстати, сейчас компания занимается проектом большого жилого комплекса в Белокурихе.

Чуть позади «Серебряный бор» (ГК «Строительная перспектива») – 27,4 тыс. кв. м. «Алгоритм-Строй» (ГК «Алгоритм») сдал 21,7 тыс. кв. м.

Замыкает пятерку лидеров «Оптимум» – 20,5 тыс. кв. м.

Отметим, что Алтайский край находится на четвертом месте в СФО по объемам введенного жилья. Впереди – Красноярский край, Новосибирская и Иркутская область.