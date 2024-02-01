Трехкомнатную квартиру с лаконичным ремонтом и освещением продают в Барнауле за 10,9 млн рублей

Общая площадь квартиры 76 кв.м. Один "жилой квадрат" тут стоит 144 тыс. рублей.
Трешка располагается на 10 этаже 14-ти этажного дома.
Окна выход на солнечную сторону, поэтому дома всегда будет светло и тепло.
Интерьер привлекает своей лаконичностью. Кухня отдает приятными тонами, и дерево хорошо сочетается с черными фасадами. При этом сама квартира достаточно светлая за счет белых стен и хорошего освещения.
Также внутри есть большой балкон, с которого можно смотреть на город. B вaннoй-комнате сделан тeплый пoл.
Продавец отмечает, что межкомнатные стены сделаны из кирпича.
Новым владельцам останется почти вcя тeхника и мебель.
В доме есть консьерж и охрана. При этом расположение дома отличное: рядом находится Лента, спортивные секции, школы, садики, кафе.
Ранее сообщалось, что двушку с прозрачной комнатой продают в Барнауле за 8,5 млн рублей.
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