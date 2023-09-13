Светлую двухэтажную трешку продают в Барнауле за 8,6 млн рублей. Она расположена по адресу ул. Энтузиастов, 30.

Трешку с двумя этажами продают в Барнауле за 8,6 млн рублей.

Общая площадь такой интересной квартиры 90 кв.м. Один "жилой квадрат" тут обойдется в 95 тыс. рублей.

Вся сантехника Grohe и Hansgrohe. Лестница сделана из дуба, а ламинат хорошего немецкого качества.

Внутри очень просторно и красиво. Также есть огромное зеркало с подцветкой.

Ванна оснащена джакузи и современной плиткой.