Трешку с панорамным видом на город прямо из ванной продают в Барнауле за 16,5 млн рублей

Площадь квартиры с дизайнерским ремонтом — 165 кв. м. Находится на двух уровнях — 15 и 16 этаж из 16.
На город открывается потрясающий вид благодаря панорамным окнам. Помимо жилых комнат, полюбоваться на Барнаул можно прямиком из джакузи.
На крыше есть выход к собственной зоне отдыха на открытом воздухе с местом для приготовления пищи, диванчиками и беседкой.
На первом этаже есть гардероб, прихожая. Теплые полы. На втором этаже два санузла, один из них — с сауной Harvia и ванной с гидромассажем 610л. Есть биде.
Из комнат — спальня, гостиная с теплыми полами, детская, лоджия. Хозяева оставляют в квартире сейф.
Кухня выполнена в виде острова. Зона с обеденным столом напоминает футуристические мотивы. Бытовая техника и диван с реклайнерами и подогревом остаются.
Потолок выполнен в необычном стиле с подсветкой разных цветов.
Жилье также оснащено кондиционером, видеодомофоном, окнами с электрическими рольставнями и светозатемнением, которые создают полный блэкаут, встроенные колонки для домашнего кинотеатра 7/1.
Кстати, экологичную резиденцию с «потоками жизненной энергии» и 14 санузлами продают на Рублевке за 2 млрд рублей.