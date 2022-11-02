«Трешку» в классическом стиле с дизайнерским ремонтом продают за 10 млн рублей

Трехкомнатную квартиру с дизайном в классическом стиле продают за 9,9 млн рублей в Барнауле. Она находится на Северный Власихинский проспекте, 94. Объявление размещено на Авито .

Трехкомнатная квартира, 82 кв. м за 10 млн рублей

Площадь «трешки» составляет 82 кв. м. Один «квадрат» стоит здесь 120,7 тыс. рублей.

Квартира находится на девятом этаже из семнадцати в «ЖК АдмиралЪ» .В подъезде установлено видеонаблюдение, а в коридоре на площадке есть личный шкаф для уличных принадлежностей.

В «трешке» владельцы сделали дизайнерский ремонт в классическом стиле. Для него характерны строгая симметрия, нейтральные цвета, отделка и мебель из натурального материала.

Светлые комнаты выгодно выделяют декоративные элементы ярких цветов. Например, изумрудный ковер в гостиной и абстракции в зеленых тонах. А в спальне — нежный розовый диван.

Владельцы оставляют будущим хозяевам мягкую и корпусную мебель, шторы, ковры, включая ортопедические матрасы.

Территория дома находится под охраной. 10 минутах ходьбы расположены детские сады № 268 и № 253 и школы № 127 и № 128,. А также спортивный клуб «Темп», секция детского футбола «Мастербол».