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Недвижимость

Три комнаты и два сарая: где в Алтайском крае продают «квартиру на земле» за 3,7 млн рублей

Дом площадью 81 кв. м выставили на продажу на сайте «Циан». Он расположен в Новоалтайске, на ул. Майская. По словам автора объявления, недвижимость оформлена как «квартира на земле».

В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается "квартира на земле".
В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается "квартира на земле".
"Циан".

В тексте сказано, что в добротном доме с тремя комнатами, залом, кухней и прихожей отремонтированы полы и заменена электропроводка. В строение проведено центральное водоснабжение. А вот канализация местная, отопление водяное печное, а рядом с домом проведен газ.

«Новые натяжные потолки, окна пластик, на полу линолеум, санузел совмещен с котельной без отделки», — отмечается в объявлении.

Крышу владелец также обновил. Ее построили выше прежней, и теперь новый владелец сможет оборудовать полноценный второй этаж. Здесь уже установили панорамные окна.

Участок площадью 5 соток благоустроен. На его территории стоят два сарая.

В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается &quot;квартира на земле&quot;.
В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается «квартира на земле».
«Циан».

Район, где находится дом, обеспечен инфраструктурой. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, школа, магазины и вокзал.

Недвижимость оценили в 45,7 тыс. рублей за «жилой квадрат».

Справка

Как правило «квартирами на земле» называют дома на двух и более хозяев. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что официально такого понятия не существует, как и «хрущевок», «брежневок», «сталинок» и т. д.

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