Три комнаты и два сарая: где в Алтайском крае продают «квартиру на земле» за 3,7 млн рублей

Дом площадью 81 кв. м выставили на продажу на сайте «Циан». Он расположен в Новоалтайске, на ул. Майская. По словам автора объявления, недвижимость оформлена как «квартира на земле».

В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается "квартира на земле".

В тексте сказано, что в добротном доме с тремя комнатами, залом, кухней и прихожей отремонтированы полы и заменена электропроводка. В строение проведено центральное водоснабжение. А вот канализация местная, отопление водяное печное, а рядом с домом проведен газ.

«Новые натяжные потолки, окна пластик, на полу линолеум, санузел совмещен с котельной без отделки», — отмечается в объявлении.

Крышу владелец также обновил. Ее построили выше прежней, и теперь новый владелец сможет оборудовать полноценный второй этаж. Здесь уже установили панорамные окна.

Участок площадью 5 соток благоустроен. На его территории стоят два сарая.

В Новоалтайске за 3,7 млн рублей продается «квартира на земле». «Циан».

Район, где находится дом, обеспечен инфраструктурой. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, школа, магазины и вокзал.

Недвижимость оценили в 45,7 тыс. рублей за «жилой квадрат».