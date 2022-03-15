Три комнаты и два сарая: где в Алтайском крае продают «квартиру на земле» за 3,7 млн рублей

В тексте сказано, что в добротном доме с тремя комнатами, залом, кухней и прихожей отремонтированы полы и заменена электропроводка. В строение проведено центральное водоснабжение. А вот канализация местная, отопление водяное печное, а рядом с домом проведен газ.
«Новые натяжные потолки, окна пластик, на полу линолеум, санузел совмещен с котельной без отделки», — отмечается в объявлении.
Крышу владелец также обновил. Ее построили выше прежней, и теперь новый владелец сможет оборудовать полноценный второй этаж. Здесь уже установили панорамные окна.
Участок площадью 5 соток благоустроен. На его территории стоят два сарая.
Район, где находится дом, обеспечен инфраструктурой. В шаговой доступности остановки общественного транспорта, школа, магазины и вокзал.
Недвижимость оценили в 45,7 тыс. рублей за «жилой квадрат».
Справка
Как правило «квартирами на земле» называют дома на двух и более хозяев. Однако многие эксперты сходятся во мнении, что официально такого понятия не существует, как и «хрущевок», «брежневок», «сталинок» и т. д.