Царский коттедж с величественной лестницей продают за 8,5 млн рублей в Барнауле

Двухэтажный коттедж продают за 8,5 млн рублей в селе Лебяжье. У него винтажный интерьер и красивая деревянная лестница. Он находится на улице Березовая Роща, 27. Объявление размещено на Авито .

Коттедж, 113 кв. м за 8,5 млн рублей

Коттедж весьма не маленький — 113 кв. м. И цена одного «квадрата» впору королям — 75 тыс. рублей.

Дом находится всего в 20 минутах от города.

Коттедж уютный, владельцы не так давно сделали качественный ремонт и обновили лестницу на второй этаж.

На первом этаже хозяев встречает большая гостиная. Отсюда можно пройти на кухню. Здесь же есть ванная комната с просторной душевой кабинкой и санузел. А также бойлерная, где установлен газовый котел.

На втором этаже — спальня и детская. Холл сделали в бордовом цвете. Он красиво гармонирует с деревянным интерьером.

Владельцы оставляют в доме почти всю мебель. «Заходи и живи», — пишут они.

Дом стоит на участке в 8 соток. Здесь есть два гаража и жаркая баня.