Цены на съемное жилье упали до 18% в России. Когда в Алтайском крае квартиры станут доступнее

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Почему цены резко упали?

Основная причина резкого падения цен на съемное жилье — низкий спрос. Если в прошлом году был ажиотаж на рынке арендного жилья, то в 2022 году интерес угас. Средние ставки упали ниже пиковых значений осени прошлого года.

Кроме того квартиры выставили в аренду граждане, покинувшие страну. А также те, кто просто передумал продавать жилье из-за обстановки в мире.