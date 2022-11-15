Цены на съемное жилье упали до 18% в России. Когда в Алтайском крае квартиры станут доступнее

Основная причина резкого падения цен на съемное жилье — низкий спрос. Если в прошлом году был ажиотаж на рынке арендного жилья, то в 2022 году интерес угас. Средние ставки упали ниже пиковых значений осени прошлого года.
Кроме того квартиры выставили в аренду граждане, покинувшие страну. А также те, кто просто передумал продавать жилье из-за обстановки в мире.
Ситуация на рынке арендного жилья такая:
- В Москве ставки однокомнатных квартир упали на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%;
- В Санкт-Петербурге — на 11,9% и 6,3%;
- В Казани стоимость съема «однушки» снизилась на 5,3%;
- В Красноярске — на 2,9%;
- В Новосибирске аренда двухкомнатных квартир подешевела на 3,1%.
Некоторые арендодатели разрешают новым жильцам селиться с животными или снимать квартиру с детьми. Также продавцы становятся менее требовательными к национальности жильцов.
Тенденция снижения цен на съемное жилье коснется и других регионов России. Собственники пока стараются удерживать цены, но морально готовы к снижению, считают эксперты.
Это связано с тем, что при падении спроса квартиры жилье можно сдать только с дисконтом. В среднем он составляет 5−10%.
Пока нельзя точно сказать, останутся ли низкие цены в следующем году. Но эксперты уверены, что они сохранятся до конца 2022 года. Средние ставки аренды опустятся еще на 5−7%.