15 ноября
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Недвижимость

Цены на съемное жилье упали до 18% в России. Когда в Алтайском крае квартиры станут доступнее

В российских городах-миллионниках цены на съемное жилье упали до 18% и собираются снизиться еще на 5−7%, сообщают «Известия». Почему жилье стало доступнее и стоит ли ожидать изменений на алтайском рынке недвижимости — в материале altapress.ru.

недвижимость
недвижимость
ССО
1
Почему цены резко упали?

Основная причина резкого падения цен на съемное жилье — низкий спрос. Если в прошлом году был ажиотаж на рынке арендного жилья, то в 2022 году интерес угас. Средние ставки упали ниже пиковых значений осени прошлого года.

Кроме того квартиры выставили в аренду граждане, покинувшие страну. А также те, кто просто передумал продавать жилье из-за обстановки в мире.

Недвижимость
Недвижимость
ссо
2
Какая ситуация в крупных городах?

Ситуация на рынке арендного жилья такая:

  • В Москве ставки однокомнатных квартир упали на 18,2%, двухкомнатных — на 8,5%;
  • В Санкт-Петербурге — на 11,9% и 6,3%;
  • В Казани стоимость съема «однушки» снизилась на 5,3%;
  • В Красноярске — на 2,9%;
  • В Новосибирске аренда двухкомнатных квартир подешевела на 3,1%.
Строительство. Недвижимость.
Строительство. Недвижимость.
СС0
3
На какие уступки идут арендодатели?

Некоторые арендодатели разрешают новым жильцам селиться с животными или снимать квартиру с детьми. Также продавцы становятся менее требовательными к национальности жильцов.

4
Когда ждать падения цен в Алтайском крае?

Тенденция снижения цен на съемное жилье коснется и других регионов России. Собственники пока стараются удерживать цены, но морально готовы к снижению, считают эксперты.

Это связано с тем, что при падении спроса квартиры жилье можно сдать только с дисконтом. В среднем он составляет 5−10%.

Продажа недвижимости.
Продажа недвижимости.
Источник: ДомКлик
5
Сохранятся ли низкие цены в 2023 году?

Пока нельзя точно сказать, останутся ли низкие цены в следующем году. Но эксперты уверены, что они сохранятся до конца 2022 года. Средние ставки аренды опустятся еще на 5−7%.

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